Učitelka Věra Vrbová si úpravy chválí. „Díky rekonstrukci se dětem z první třídy zvětšil prostor na hraní, máme nový koberec, výmalbu a sociály,“ dodává s tím, že do budoucna by si ve školce přáli ještě nový nábytek. „Ale je nám jasné, že vše musí být postupně, už loni se podařilo upravit druhou a třetí třídu,“ dodala Věra Vrbová. Veškeré úpravy včetně rekonstrukce rozvodů vody hradilo město Volyně.

Už na začátku roku 2019 nové vedení radnice slibovalo, že do školství ve Volyni, půjde každoročně finanční injekce přibližně 1,5 milionu korun pro mateřskou a až dva miliony korun pro základní školu. „Tato oblast byla v posledních letech dost zanedbávaná a chceme, aby tomu bylo jinak,“ uvedl tehdy starosta Martin Červený.

Do základky investovalo přes letošní prázdniny město přibližně šest milionů korun, peníze šly na nové sociální zařízení. To původní už bylo pes třicet let staré.