„Rozšířili jsme třídu v druhém patře. Vybourali jsme dvě příčky, přidali umyvadla a záchody. Celou akci hradila obec, vyšla na přibližně půl milionu korun,“ uvedla ředitelka Základní a Mateřské školy v Cehnicích Zuzana Drančáková.

Školka má v současné době 48 dětí ve dvou třídách. „Nová školka se mi líbí, je vzdušná. Ani nám v tom prostoru nepřijde, že tu máme víc dětí,“ uvedla jedna z učitelek Romana Mrázová.

I když se podařilo mateřinku rozšířit, musela stejně ředitelka některé děti odmítat. „Byli to ti nejmenší, dvouletí. Ale rádi bychom do budoucna vyhověli všem, a tak už uvažujeme o nástavbě školy, kde by bylo místo pro další třídy,“ dodala Zuzana Drančáková.

Mateřinka spadá pod školu základní a navštěvují ji děti od dvou do sedmi let z Cehnic a spádových obcí.