7:00 V rádiu (asi Faktor, to bylo během povodně jediné rádio, které dávalo nějaké užitečné informace) hlásí, že je uzavřena Vltava pro vodáky. V Táboře ani v Soběslavi neprší. Jedu do Č.B. do práce.

10:00

Volá mi ředitel pobočky naší firmy, že uvízl s kolegou ve Zlaté Koruně. Měl dovolenou a jeli Vltavu na raftu. Jedu z Č.B. je zachránit.

Ve Zlaté Koruně je zvednutá hladina řeky.

Někdy po 12:00

Jdeme ze Zlaté Koruny do Soběslavi, je průtrž mračen. Raft máme polonafouklý namačkán v nákladním prostoru Tranzita.

V Č.B. je také zvednutá hladina řeky.

V Soběslavi je hladina vody 20 cm pod mříží kanálu. Jako bývá při vyšším stavu řeky při zimním tání sněhu. Soběslav nemá dělenou kanalizaci a při vyšším stavu řeky teče voda přepadem z řeky do kanalizace.

Odpoledne v Táboře začíná silně pršet. Hlásí manželka.

Odpoledne jedu z práce. Je uzavřena cesta na Prahu, má se objíždět přes J.H..

Objíždím uzavírku přes Lhotice. Na E55 až do Soběslavi není žádný problém.

Večer se sousedem kontrolujeme stav vody v kanálu každou hodinu.

13. 8. 2022

2:15

Voda nad mříží kanálu, stále silně prší.

Přeparkovávám Yarise manželky.

4:15

Přeparkovávám Tranzita. Voda je po ráfky.

U plechového zahradního bazénu je tolik vody, že mi teče horem do holin.

5:00

Městský policajt nám přišel říct: “Voda stoupá, v případě potřeby volejte 158.” (Důležitá informace ;)

8:00

Sekačku na trávu přemisťujeme v kůlně na stůl a dálnopis dáváme na popelnici. Původně byly v kůlně na zemi. Dálnopis je těžký, musí se zvedat ve dvou.

Začínáme nosit věci na půdu.

9:00 až 11:00

Vynášíme ze zatopené kůlny kola.

Stavím u domu k oknu žebřík, kdyby nebylo možné odejít dveřmi.

Vyndáváme z kůlny kánoi a obeplouváme dům dokola. U sousedů musíme přenášet, protože je silnice ještě málo hluboko a loď drhne.

Dcera vaří guláš.

Stále vynášíme ze spodních skříněk věci na půdu.

Dva schody jsou zatopeny. (Do domu vedou 4 schody.)

Ze studny vyndávám ponorné čerpadlo a přenáším ho do domu, aby bylo možné v případě potřeby čerpat vodu z domu.

11:00

Bortí se bazén, protože zatopenou ulicí projelo auto. Doprava nebyla zastavena.

Snažím se dovolat na 158 (podle rady policisty), aby zastavili dopravu. Telefon nefunguje. (Později jsme se dozvěděli, že byly odpojeny telefony, aby se nepoškodily rozvody po městě. Neuvěřitelné.)

13:00

Přijíždí známý pan Králíček z Želče. Přiváží silikon, pití, jídlo, kýble a hadici.

Silikonem utěsňujeme dveře.

Snažíme se zacpat sifon u odpadu pračky.

Pan Králíček odjíždí pro prkna a montážní pěnu.

Když se vrací, je už voda zároveň s posledním schodem.

Lepíme prkna montážní pěnou na futra vchodových dveří.

Přestal jít proud. Tím pádem je čerpadlo k ničemu.

14:55

Začíná téct voda do ložnice skrz zeď. Děti čerpají vodu hadrama.

Později pomocí lopatek na smetí.

Pan Králíček odjíždí pro posily, pro syna.

Začíná téct do další místnosti.

Evakuujeme pomocí kánoe ze sousedního domu sousedy důchodce.

Přijíždí pan Králíček s čerstvou posilou.

Ruční čerpání je ale marné. V místnosti je už 2 cm vody.

16:00

Začal jít proud. Zprovozňujeme čerpadlo.

17:15

Zaplavení poslední místnosti v domě.

Stále nosíme věci na půdu.

20:30

Manželka a děti opouští dům oknem po přistaveném žebříku a nasedají do kánoe. Odjíždí k mojí mámě do Tábora.

Čerpám v laboratoři a vyndávám přístroje a součástky ze skříněk na ponk.

Dělám čárku na futru v kanceláři.

Přestal jít proud, začal jít proud, Přestal jít proud.

Dělám si na půdě spaní.

Něco hlásí městský rozhlas. Není mu ale rozumět. U nás v ulici není amplion a rozhlas není nikdy dostatečně slyšet.

22:00

Ulicí projíždí nějaké velké nákladní auto s oranžovou blikačkou. (Později jsem se dozvěděl, že měli evakuovat lidi. Zbytečně, protože pokud to říkali v rozhlase, nebylo to slyšet a sousedy jsme evakuovali už dlouho před tím. Ani nevím, jak by to dělali, když neměli loď.)

Koukám se ven střešním oknem. Ve městě je ticho. Pouliční osvětlení nesvítí. Svítí pouze věž na náměstí.

Vypínám pojistky v domě, kdyby zase náhodou zapli proud a stoupla ještě voda.

Ucpávám záchody hadry a stavím do nich kýble s vodou.

Manželka posílá SMS, abych také odjel do Tábora.

23:00

V domě je asi 10 cm vody.

Odjíždím z našeho přístavu pod oknem.

14. 8. 2022

10:00

Voda dosahuje pod matrace u postelí.

Stěhujeme další věci. Dělá se to špatně, musíme chodit pomalu, abychom nedělali vlny. Proto většinou pouze přesouváme věci do horních skříněk.

Plníme sud na vodu nejcennějšími věcmi, abychom je mohli převézt na kánoi.

MP projíždí ulicí na OT armády. To udělalo takovou vlnu, že se na zahrádce utrhl dřevěný hnůj postavený z trámů. Začal se pohybovat po proudu a povalil cestou několik plotů. Když jsem se později ptal hlavního strážníka, co tam dělali, tak mi řekl, že se tam jeli podívat.

odpoledne

Opouštíme dům zvýšeným okénkem v koupelně a odplouváme na kánoi na břeh.

Voda v řece už teče těsně pod tělesem mostu. Snažíme se dovolat na úřad a zjistit nějaké informace. Nikdo to tam nebere.

Jdeme se tedy podívat na úřad osobně. Najdeme tam starostu a vrchního strážníka, jak si zvýrazňovačem kreslí do mapy, které ulice jsou už zaplaveny.

Na dotaz, jestli bude stoupat voda, říká pan starosta, že ne, že měli krizový štáb, že ředitel povodí na něm sice křičel, ale že ho uklidnili. Na to mi sdělujeme obavy, že voda je už těsně pod mostem a jestli stoupne, tak bude řeka téct mimo most mimo koryto. Na to starosta odpověděl, že voda nestoupne a až narazí do mostu, tak se urychlí. Přemýšlím, jestli to myslí vážně, protože voda je nestlačitelná kapalina.

Prosíme, jestli by nám nezajistili pramici, abychom mohli z domu odstěhovat nejcennější věci. Odpověď je, že teď odpoledne už ne, voda už stoupne pouze o 20 cm, že nám člun zajistí na ráno.

K tomu si neodpustím komentář. Už 13. 8. odpoledne se protrhla hráz Nové řeky a přestalo tedy fungovat rozvodí. Tím se ztratila možnost Lužnici přepouštět do Nežárky. 14. 8. večer tedy muselo být jasné, že se jedná o nezvladatelný problém a krizový štáb ho řešil tak, že uklidňoval ředitele povodí.

Odjíždíme do Tábora. Planá je už zatopena až k silnici.

Celý zbytek dne nám nefungovala paměť. Nemohli jsme si vzpomenout ani na jména známých.

15. 8. 2022

0:15

Telefonujeme na MÚ. Zvedá to místostarosta. Říká, že voda stoupla pouze o 7 cm. Domlouváme s ním raft na ráno na odvoz věcí z domu. Hlavně potřebujeme odvézt kočku, která tam zůstala. (Později jsem se dozvěděl, že místostarosta po telefonátu šel spát.)

7:00

V Kauflandu kupujeme pytle na odpadky, abychom do nich mohli zabalit cenné věci, až je budeme převážet na raftu.

V Planou se už nedá projet. Musí se objíždět přes Turovec.

8:45

Jsme v Soběslavi, a zjišťujeme, že voda nestoupla o 7 cm, ale o 70 cm. Voda je zároveň s parapety oken.

Voda rychle stoupá.

Přijela plechová bárka. Snažíme se sehnat jinou loď, protože s plechovou pramicí nelze jet k domu, protože je kolem domu už značný proud.

10:30

Přijíždí záchranáři s motorovým člunem.

K domu se ale už nedá dostat. I přes plný výkon motoru člun couvá a musíme vyjet z proudu. Voda je už do ⅓ oken.

Zdáváme se naděje, že z domu něco zachráníme.

Voláme na MP, jestli by nesehnali silnější člun, abychom zachránili alespoň kočku. Hlavní strážník říká, že to nemá cenu. Později jsem se dozvěděl, že ve stejnou dobu vozil v Bechyňské ulici na motorovém raftu televizi.

Jedeme pryč.

Druhá návštěva ten den.

Od lidí, co tam postávají, se dozvídáme, že od 17:00 nepřibývala voda a od 19:00 voda klesá. Hladina je označena flaškama od piva na silnici. Podle postavení flašek zjišťujeme, že za dvě hodiny hladina klesla o 8 cm. Lidi slaví pokles vody Fernetem.

Jedeme do Tábora, protože při téhle rychlosti poklesu se dnes k domu nedostaneme.

V Plané od vojáka zjišťujeme, že povodňová vlna se šířila rychlostí 2 km za hodinu.

To znamená, že bylo dost času zachránit kočku, kdyby na krizovém štábu nešli spát.

Zase musíme objíždět Planou. Cestou na objížďce usínám za volantem. Naštěstí mě manželka hlídá.

16. 8. 2022

Návštěva Soběslavi pouze jednou.

Voda se snížila na výšku před prasknutím Vlkova.

Šli jsme na úřad, jestli není dostupná nějaká pomoc. Potřebovali jsme holiny, protože byly všude vyprodány. Potřebovali jsme dezinfekci, ptali jsme se, jestli není nějaká možnost náhradního ubytování a jestli není k dispozici vysoušeč. Nic jsme nevyřídili.