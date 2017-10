Deník pomáhá - Omezení provozu pro pěší kolem stavby obchvatu města

Strakonice Do redakce Deníku dorazil dotaz od čtenáře:

Strakonice - Stavba obchvatu města bude komplikovat dopravu ještě do konce srpna 2018Foto: Deník/ Alena Šrámková

Čtu Váš článek "Do areálu odboru dopravy nejde až do pondělí vjet autem" a říkám si, že je to sice nepříjemné, ale pár dnů se to nechá "přežít". Co mě ale vadí čím dál více je, že je pro pěší úplně odřízlá část města za "severním dopravním půlobloukem". Již dříve byl zakázán průchod na ulici Písecké a v ulici MUDr. K. Hradeckého a před cca 14ti dny byly zavřeny i oba chodníky na Radomyšlské. Lidé a hlavně děti z ulic Budovatelská, Raisova, Baarova, Jiráskova, Mánesova se prostě do města a do škol pěšky bezpečně nedostanou, takže nezbývá nic jiného, než že je vozit autem. Obráceně to mají zaměstnanci chodící z města do firem v průmyslové části města ulic Písecká, Raisova a na Jelence. Do kdy bude tento stav trvat??? Zaráží mě, proč například v ulici MUDr. K. Hradeckého je "lávka" pro převedení inženýrských sítí, tak proč nemohla být navržena tak, aby sloužila i pro pěší???



Přeji Vám pěkný den, čtenář MM ( jméno dotazovatele redakce zná)



Na tento dotaz odpověděl místostarosta města Milan Jungvirt. „Při posledním kontrolním dni stavby jsme tuto záležitost řešili, zhotovitel stavby je srozuměn s touto komplikací. Je nutností domluvit detaily.“

Stavbyvedoucí zhotovitele společnosti M –silnice Luděk Zemen doplňuje: „Komplikace kolem provozu na komunikaci v Radomyšlské ulici se postupně řeší. V minulém týdnu, byly na několik dní uzavřeny chodníky na obou dvou stranách v místě, kde začíná protínat budoucí silnice tuto ulici. Nyní by provoz ani pro pěší ani pro auta neměl být nějakou dobu omezen. Pro pěší provoz do Písecké ulice se výhledově počítá se zabezpečenouí lávkou přes staveniště. Je nutné vše správně načasovat a dořešit.



To, že bude tato stavba omezovat provoz v severní části Strakonic bylo jasné. Nyní čeká všechny zúčastněné subjekty vše dobře načasovat.