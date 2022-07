Jak informoval Roman Hrabec, obchodní a výrobní ředitel společnosti AWT rekultivace provádějící demolici, v prvním týdnu od 25. do 31. července se provádějí hlavně přípravné práce. „Je nutné dodržet legislativu. Každá stavba má nějaký rozjezd, je třeba vyvěsit informační cedule, navozit techniku a postupovat systematicky,“ uvedl na dotaz Deníku.

Na bourání použijí převážně bagry. „Stačí běžná těžká technika, nejde o žádné výškové budovy. Navíc jsou to ocelové rámy v základu, vše se bude potom rozebírat, třídit a sutina drtit. Co bude možné, také recyklovat,“ vysvětlil Roman Hrabec.

Celá zakázka má podle smlouvy trvat 102 dní. „Pokud vše půjde dobře, bude hotovo zhruba za necelé čtyři měsíce. Nic však není jisté, můžeme něco najít, co zastaví práce. Budeme mít archeologický dozor,“ dodal ředitel demoliční společnosti.

Na 80 procent koncentračního tábora se podle vedoucího archeologického výzkumu docenta Pavla Vařeky nacházelo v horní části zemědělských pozemků, kde je v současnosti louka. „Zbytek tábora zabíhá pod poslední dvě haly výkrmny vepřů,“ přiblížil archeolog.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Archeologové pod jeho vedením zde prováděli vykopávky v letech 2016 až 2020. „Diskuse o cikánském táboře v Letech a umístění velkokapacitního vepřína na místě se vedou už od 90. let, dlouhou dobu nebylo jasné, kde se však tábor nacházel, napovídaly pouze archivní prameny,“ zmínil Vařeka.

Tábor hledali nejen kvůli aktivistům, ale především příbuzným vězňů a pozůstalých. „Ptali se, kde tábor stál, zachovalo se něco, nebo byl kompletně zlikvidován?“

Archeologické metody a postupy aplikoval jeho tým i na novodobé minulosti. Odhalili ostatky na hřbitově obětí, hledali hmatatelné svědectví a materiální záznamy. „Rozhovory s pamětníky ze zemědělského podniku nám potvrdily, že v době výstavby vepřína v 70. letech byly na této louce znatelné pozůstatky tábora,“ upozornil archeolog a dodal: „Se svolením rodiny jsme například odkryli hrob mladé ženy a novorozence.“

V pátek 22. července odpoledne se uskutečnil v areálu bývalé výkrmny vepřů v Letech na Písecku happening u příležitosti předání objektů demoliční firmě. Do května příštího roku zde má vyrůst Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Tábor nezmizel, jeho pozůstatky zůstaly zachovány pod dnešním povrchem. „Potvrdila nám to sondáž. Odhalila systémem metrových vzorků asi pět procent plochy tábora. Podařilo se identifikovat kamenné základy, cihlové podklady staveb, hygienického zázemí, umývárny, prádelny, hospodářského zázemí jako stáje a podobně,“ popsal dále.

V poslední etapě během archeologického dohledu při bouracích pracích doufají, že najdou další pozůstatky také pod betonovými základy hal. „Kromě nemovitých pozůstatků jsme našli i osobní věci vězňů, které nám poskytují neobyčejný vhled do každodennosti jejich života a podmínek, v jakých žili,“ uvedl docent Vařeka s tím, že mimo jiné našli artefakty jako části oděvů, šperky, nádobí a podobně. „Vše, co tu zůstalo před transportem do Osvětimi,“ dodal. Všechny nálezy potom veřejnost uvidí v expozicích návštěvnického centra nového památníku.

Areál vepřína odkoupil stát v roce 2018 za 450 milionů korun od firmy Agpi, která zde chovala na 13 tisíc prasat. Od té doby ho včetně sousední kulturní památky Lety spravuje Muzeum romské kultury. Do května příštího roku má na místě bývalého vepřína vyrůst Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Bourací práce by měly vyjít na 10 milionů, výstavba nového památníku pak bude stát kolem 100 milionů. Vše financuje ministerstvo kultury a norské fondy. Součástí nového památníku mají být i dvě torza vepřína, návštěvnické centrum, stálá expozice i archeologické nálezy z místa.