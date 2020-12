Paní Karla neskrývala dojetí. „Je to moc hezké. Chodím za tetou každý den, ale teď už se můžeme i vidět, ne si jen povídat po telefonu.“

Ředitelka MěÚSS Dagmar Prokopiusová přiblížila vznik tohoto nápadu. „Počítali jsme s otevřením domovů na konci listopadu. Bohužel se tak nestalo. Proto jsme hledali možnost, jak našim klientům a jejich příbuzným umožnit setkání,“ uvedla Dagmar Prokopiusová.

Důležité je, že při tomto způsobu návštěvy není potřeba měření teploty ani předkládat negativní test na COVID – 19. O novinku je mezi příbuznými klientů domova velký zájem.

Prozatím se jedná o opatření v DS v Rybniční ulici. Místnost pro bezkontaktní návštěvy je připravována i v DS Lidická (možnost objednání na tel. 739 053 071).

Pravidla:



– Rezervace jsou možné pouze telefonicky od pondělí do pátku na telefonním čísle 739 759 007 v čase od 8 do 10 hodin.

– Návštěvní doba je 8.30 až 10.30 a 13 až 16 hodin.

– Návštěva je možná v počtu dvou dospělých osob + děti (osoby do 18 let).

– Délka jedné návštěvy je 30 minut.

– Po vstupu do místnosti je nutné si vydezinfikovat ruce.

– Po celou dobu návštěvy je nutné mít ochranu úst a dýchacích cest, například roušku, šátek apod.