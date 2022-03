Když hovoří o tom, jak se všichni bojí, protože Rusové jsou schopni ničit civilní budovy a střílet do dětí i starých lidí, máme pocit bezmoci. V duchu si říkáte si, jak se dá v takovém světě žít a hlavně přežít. „Rusko a Putin si myslí, že nás zlomí a pokoří. Ale to se nestane. Ukrajina bude bojovat za svoji svobodu. Za to, že naši mohou mluvit co chtějí a nemusejí se bát cenzury. Že jsou suverénní národ. Nechtějí zpátky to, co bylo, nechtějí být součástí Ruska, nechtějí žít v jeho područí. Když vidíte lidi, jak opravdu klečí a modlí se, musíte věřit, že zvítězíme,“ odpovídá na nevyřčenou otázku.

Do kraje přicestovaly na 4000 uprchlíků, firmy zatím nabídly práci 800 z nich

Nejvíce ji jako matku pětiletého syna drásá utrpení dětí a žen. „Utíkají z domova někam pryč, ani neví kam. Jsou dlouhé dny na cestě bez konce jen s malou nadějí, že před válkou uprchnou. Malá dívka jde sama směrem na Západ a na ruce má napsané telefonní číslo. Ženy se sloučí se svými muži a syny a neví, zda je vůbec ještě někdy uvidí. Copak je něco takového v 21. století možné? V úterý bylo 8. března – MDŽ. Víte, co všechny ženy na Ukrajině chtějí k tomuto svátku? Mír, nic jiného. Ty, které našly azyl v jiné zemi, se chtějí vrátit domů. A začít znovu. To přece není tak moc.“

Dalo by se toho napsat mnohem více. Třeba o tom, jak silné kořeny má naděje. O tom, jak víra ve spravedlnost převyšuje strach o své nejbližší. O počítání dnů a hodin, slzách v očích o ulevujícím úsměvu…

Do Lvova budou jezdit, dokud to půjde. Už přivezli 18 ukrajinských žen a dětí

Ve čtvrtek 10. března uplynulou dva týdny od okamžiku, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Za tu dobu padly tisíce vojáků i civilistů. Ukrajinu už opustilo více než 1,7 milionů lidí. Některá ukrajinská města už neexistují.

O to více se snaží lidé v okolních zemích pomáhat. Na hranice mezi s Ukrajinou ať v Polsku nebo Rumunsku stále proudí auta s materiální pomocí. Nejžádanějším artiklem jsou trvanlivé potraviny, zapalovače, baterky, svíčky.