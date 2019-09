Strakonice – Mládežnická dechová hudba se v sobotu 7. září představí ve Strakonicích. Na II. hradním nádvoří se koná 2. ročním mezinárodní soutěžní přehlídky mládežnických dechových orchestrů O Zlatou taktovku Ladislava Roma. V odborné porotě zasedne Jaroslav Šíp, šéfdirigent Ústřední hudby armády ČR a člen prezidia Svazu hudebníků ČR Vladimír Voříšek a Pavel Reitmaier. Cílem akce je snaha udržet i stále zdokonalovat mládežnickou dechovou hudbu na Strakonicku a podporovat přátelské setkání kapel z různých regionů.

Volyně – Z telefonní budky na náměstí Hrdinů ve Volyni si už lidé nezavolají. Podle společnosti O2 Czech Republic a.s není jeho provoz ekonomický a bude zrušen. Stát se tak má do konce roku 2019. Město by mohlo budku i nadále využívat například jako miniknihovnu za částku tisíc korun bez DPH.