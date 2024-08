Dárci krve ze Strakonicka budou mít nové odběrové centrum, kde přesně ho najdou?

Odběrové centrum bude umístěno v budově číslo 13 v místě bývalých skladů. Budova byla uvnitř kompletně zrekonstruována a nabídne dárcům příjemné prostředí.

Ve Strakonicích před lety odběrové centrum bývalo, proč došlo k jeho zrušení?

Ke zrušení odběrů krve došlo v roce 2015. Tehdejší prostory nebyly Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL) již shledány jako vyhovující a nepodařilo se najít vhodné společné řešení. Tehdy byl navíc dostatek krve a nebylo potřeba rozšiřovat odběry. Nyní je situace zcela odlišná a jsme rádi, že se nám spolu se strakonickou nemocnicí podařilo nový projekt realizovat. Tímto bych chtěl velmi poděkovat vedení Nemocnice Strakonice za jejich velkou vstřícnost, ochotu a vynikající spolupráci. Bez velkého nasazení pana ředitele Fialy a jeho týmu by nebylo možné odběry ve Strakonicích vůbec realizovat. close info Zdroj: Deník/Klára Alešová zoom_in Prim. MUDr. Vít Motáň. Foto: Archiv Nemocnice ČB

Otevření odběrového centra ve Strakonicích přinese dobrovolným dárcům krve určitě pohodlí, už nemusejí cestovat svozovými autobusy na odběry do Českých Budějovic. Jak často zde budou odběry probíhat?

Odběry budou probíhat od 28. srpna 2024 každé středeční dopoledne od 8 do cca 10 hodin. Dle potřeb dárců bude možné tyto časy dále upravovat.

Máte naplněné termíny na první odběr, který se ve Strakonicích bude konat právě 28. srpna, nebo se mohou zájemci stále hlásit? A jaké jsou další volné termíny?

Na termín slavnostního otevření máme stále volná místa a budeme rádi, pokud se dárci budou hlásit na tel. 38787 3333, 3334 či 3335. Na opakované odběry již budou dárci zváni pomocí SMS či telefonicky. V budoucnu počítáme i s možností pozvání dárců přes náš internetový objednávkový systém, který je již spuštěn v odběrovém centru v Českých Budějovicích. Rádi rovněž přivítáme dárce i z přilehlých regionů - okolí Vimperku, Blatné, Lnář či Volyně, apod.

A pokud by bylo dárců opravdu hodně?

Pokud bude ze strany dárců o odběry ve Strakonicích zájem, tak bychom uvažovali po dohodě se strakonickou nemocnicí o zařazení mimořádných odběrových dnů (možnost domluvy společného darování kolektivů z armády, policie, úřadů či průmyslových podniků, apod.).

Existuje nějaká webová stránka, kde mohu najít postup, pokud se chci stát dárcem krve a nemám žádnou zkušenost? Případně tu najdu informace, jak se na odběr krve připravit?

Obecně lze říci, že dárce by měl posnídat něco sladkého (chléb s marmeládou, medem, může si dát libovolné množství kávy, čaje, šťávy či džusu). Vyhnout by se dárci měli potravinám obsahujícím tuk (mléko, salám, máslo, oříšky,..). Nutností je dobrý zdravotní stav. V posledních 4 měsících by člověk neměl mít za sebou operaci, tetování, akupunkturu, apod. Bližší informace k režimovým opatřením a karanténě po cestování před odběrem jsou k dispozici na internetových stránkách www.nemcb.cz. Případné doplňující dotazy rádi doplníme v rámci telefonického objednání.

Dá se říct, že aktuálně potřebujete dárce s konkrétní krevní skupinou?

Pro orientační přehled o našich aktuálně potřebnějších krevních skupinách mohou dárci shlédnout tzv. krevní barometr na našich internetových stránkách. Jelikož však pravidelně potřebujeme vyrábět koncentráty krevních destiček, je pro nás důležitý i průběžný odběr ostatních krevních skupin. Velmi nám proto pomůže každý dárce krve.

close info Zdroj: Se souhlasem Kateřiny Koželuhové zoom_in Odběrové centrum najdeme v budově číslo 13 v místě bývalých skladů strakonické nemocnice.

Odběry krve bude ve Strakonicích provádět personál místní nemocnice?

Odběry krve i následné zpracování probíhá plně v gesci transfúzního oddělení Nemocnice České Budějovice. Nemocnice Strakonice (podobně jako nemocnice v Prachaticích) je prakticky ze 100% zásobena našimi transfuzními přípravky, proto jsme rádi, že máme možnost odebírat ve Strakonicích a dárci ze Strakonicka nemusí dojíždět k nám do Českých Budějovic.

Co se bude s krví, která se ve Strakonicích odebere, dít dál? Jaká bude její cesta a komu pomůže?

Krev je odvezena do Českých Budějovic, kde je pomocí centrifugy rozdělena na části, ze kterých vyrobíme transfuzní přípravky obsahující koncentrované erytrocyty, krevní destičky a plazmu. Tyto transfuzní přípravky jsou využívány napříč rozličnými obory (úrazová chirurgie, všeobecná chirurgie, gynekologie, ortopedie, interna, hematologie, onkologie, …)

Dá se určit období, kdy je krve nejvíce potřeba?

Naše spotřeba je víceméně konstantní. Často však dochází k akutní vyšší spotřebě transfuzních přípravků vybraných krevních skupin. Jde například o nemocné po polytraumatu (poranění cév s krvácením). Dále jsou to hematologická onemocnění. Trombotická trombotická purpura je vzácnější autoimunitní onemocnění, při kterém je nutná časná diagnostika a v akutní fázi pak opakované převody plazmy přes plazmaferetický přístroj, kde se vyměňuje plazma nemocného za plazmu zdravých dárců. Do mé hematologické ambulance dochází pacientka z Volyně, která v průběhu několika let spotřebovala za tři ataky této nemoci přes 300 jednotek plazmy. Vede normální život a na kontroly chodí 1x za půl roku. Na její záchraně se tak podílelo před 300 dárců.

Kolik máme v Jihočeském kraji aktuálně dárců? Bylo by jich potřeba více?

Aktivních dárců máme kolem deseti tisíc. Problémem je však nepříznivá demografická situace v české populaci. Darovat krev lze do 65 let (prvodárce smí začít do 60 let). Aktuálně nám bohužel postupně ubývají silné dárcovské ročníky a noví dárci nepřibývají dostatečným tempem. Konkurencí jsou pro nás rovněž masivně expandující komerční plazmaferetická centra. Velmi si tedy vážíme pomoci všech našich dárců.