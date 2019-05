Blatná - Ani chladnější teploty neuberou na krásách zámeckému parku v Blatné. I když bylo počasí aprílové a chvílemi padaly dešťové kapky, neodradilo to v úterý 14. května od návštěvy Blatné a jejích krás děti z MŠ Rosovice.

"Jsme na škole v přírodě kousek od Sedlice. Do Blatné jsme přijely do parku na daňky a také za princeznami do zámku. Viděli jsme Popelku, Růženku i princeznu Ladu se zlatou hvězdou na čele," chlubily se děti tím, co viděly na prohlídce.