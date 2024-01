Novela zákona o dani z nemovitosti přinesla řadu novinek, kvůli kterým řadě lidí nově vzniká povinnost platit daně za pozemky nebo budovy, za které dosud nic neplatili nebo platili jinou sazbu. Deník vypočítal, kolik budou lidé ve Strakonicích muset za různě velké byty či domy průměrně platit.

Ilustrační foto. | Foto: AssetMedia

Daň z nemovitosti se vypočítává z několika koeficientů, které násobí základní sazbu. Ta navíc v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupla za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50.

Jednou z položek, kterou se základní sazba násobí, je i místní koeficient, které si obce určují sami. Ten je ve Strakonicích na hodnotě 2, který platí dva roky. Do té doby měly Strakonice koeficient jedna. „Tohle navýšení přineslo do městské kasy zhruba 33 milionů korun,“ řekla vedoucí finančního odboru MěÚ Strakonice Jitka Šochmanová.

K zvednutí na koeficient 2 se vyjádřil starosta Břetislav Hrdlička. „V té době trval koeficient jedna takových 12 let. Proto jsme ho zvedli, protože to neznamenalo takové zatížení. Ale jak to bude s daní z nemovitosti nadále především ze strany státu, nevíme.“

Následně se hodnota násobí ještě koeficientem podle velikosti obce. A protože Strakonice spadají do kategorie 10 000 až 25 000 obyvatel, jsou na koeficientu 2.

Byty spadající do společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) se také násobí číslem 1,22 a vznikne výsledná částka.

K samotným číslům ve Strakonicích. Majitel garsonky o velikosti 35 metrů čtverečních bude nejprve násobit hodnotou 1,22 kvůli SVJ. Další násobitel bude základní sazba daně 3,5 koruny, následně koeficient podle počtu obyvatel 2 a místní koeficient 2. Výsledkem je 602 korun.

Podle stejného návodu lze takto vypočítat jakkoliv velký byt. Majitel jednotky o velikosti 50 metrů čtverečních za rok 2024 zaplatí 854 korun. Pokud vlastníte prostornější byt o rozloze 80 metrů čtverečních, zaplatíte 1372 korun. Majitel rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 metrů čtverečních si bude muset připravit 1960 korun.

Sazba u rodinných domů se zvyšuje o 1,40 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže přesahuje 2/3 (v případě obytných domů, garáží a ostatních staveb) nebo 1/3 (v případě podnikatelských budov) zastavené přízemní plochy. Naopak už se na rozdíl od bytů celkový výpočet nenásobí koeficientem 1,22 za podíl na pozemku bytové jednotky.

Jak vypočítat daň z bytu

Základem daně je výměra podlahové plochy v metrech čtverečních podle stavu k 1. lednu. Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Daňová sazba pro byt jsou 3,50 Kč/m2. To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel, jenž je ve Strakonicích 2. Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, který má strakonická radnice nastavený na hodnotě 2.

Daň z nemovitosti se měnila celorepublikově v rámci konsolidačního balíčku. Konkrétní výměr daně z nemovitosti každému majiteli zašle finanční úřad během jarních měsíců.