Finanční úřad pro Jihočeský kraj pomůže v lednu s vyplněním a odevzdáním daňového přiznání na 59 výjezdech v 10 obcích.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

I letos budou pracovníci Finanční správy ČR vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili vyplnění a podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. V Jihočeském kraji budou úřadovat ve všech městech, kde byla k 1. červenci 2023 zrušena územní pracoviště finančních úřadů. Jak uvádí Jana Králová, mluvčí jihočeského finančního úřadu, konkrétní seznam obcí, včetně bližších informací o termínech, místě a hodinách fungování kontaktních míst, je zveřejněn na stránkách Finanční správy ČR.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj zároveň na všech svých územních pracovištích prodlužuje úřední hodiny na podatelnách a odděleních daně z nemovitých věcí, a to od 22. ledna do 2. února 2024. V pondělí až čtvrtek 8 až 17 h a v pátek od 8 do 14 h.

Fronta na daňové přiznání. Ilustrační fotoZdroj: ČTK

„Pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí doporučujeme využít nové služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí v daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně,“ radí mluvčí Králová. Zde mohou majitelé nemovitostí přiznání nejen vyplnit, ale i odeslat. Souhrn hlavních změn od roku 2024 je k dispozici na webových stránkách finanční správy, kde jsou také zveřejněné podrobnější informace k novele zákona.