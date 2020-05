Stavba tunelu Pohůrka na trase dálnice D3 u Českých Budějovic se zřejmě stane noční můrou pro všechny, kteří ji mají na starost.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) ještě úplně nevyřešilo v lokalitě potíž s možnými sesuvy zeminy, před nimiž varuje detailní geotechnický průzkum a už musí bojovat s další nesnází. Tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl včera Deníku potvrdil, že se chystá úprava projektu i samotné technologie výstavby tunelu.

Na vině je tentokrát agresivní spodní voda, která by mohla zkomplikovat původně uvažovaný způsob výstavby. O tom, jak se případně technologický postup změní, rozhodnou nejbližší týdny. „Máme dvě varianty, do konce května vybereme jednu z nich,“ naznačuje Jan Rýdl časový horizont, kdy bude znám výsledek jednání mezi ŘSD a dalšími zainteresovanými.

Zhruba sto milionů korun by si mohla vyžádat podle prvních přibližných odhadů vynucená úprava projektu stavby tunelu Pohůrka na trase D3 u Českých Budějovic.

Podle Jana Rýdla, tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR se nyní hledá cesta, jak omezit riziko, že by stavbu poškodila spodní voda. „Původně zvolená technologie se jeví jako potenciálně riziková,“ říká Jan Rýdl a dodává, že podle projektu se měly nejprve betonovat stěny a strop tunelu a až následně podlaha. Kvůli agresivní spodní vodě, ale existuje riziko, že by ve chvíli napojování stěn a podlahy nebo později došlo k narušení stavby. „Stavíme na sto let. Lepší, když teď realizaci pozastavíme, než abychom za několik měsíců či let tunel přebudovávali nebo doplňovali,“ odůvodňuje aktuální zastavení stavby Jan Rýdl. Zdržení bude zřejmě v řádu měsíců.

Ještě v květnu by se ale mělo rozhodnout o případné změně technologie. Je možné, že se bude do vyhloubeného zářezu ukládat po částech kompletní tubus tunelu včetně spodní betonové části, že se nebude postupně betonovat v zářezu. Náklady jen na tuto změnu by mohly podle prvotních odhadů stát kolem sto milionů korun.

Už dříve ale informoval Deník o problému s rizikem sesuvů půdy v lokalitě budoucího tunelu Pohůrka. I tento problém, který se také aktuálně řeší, si zřejmě vyžádá vícenáklady a práce navíc. Podle Jana Rýdla se asi upraví projekt i v tom smyslu, že nad tunelem, který se staví metodou hloubeného zářezu a ne ražby, se rozšíří záběr odebraných zemních vrstev. Sníží se tím tlak na spodní vrstvy zeminy a riziko případného sesuvu. Podrobný geologický průzkum kvůli rizikům sesuvu zeminy si zadalo ŘSD až v průběhu stavby, kdy se nebezpečí projevilo při hloubení zářezu pro budoucí tunel Pohůrka.

Dálniční obchvat Českých Budějovic měří dvacet kilometrů. Skládá se z úseku Úsilné – Hodějovice (délka 7,2 km a původně předpokládaná cena 5,3 miliardy korun bez DPH), jehož součástí bude i bezmála kilometrový tunel a úseku Hodějovice – Třebonín (délka 12,5 km a předpokládaná cena 5,8 miliardy korun bez DPH). Zkušební provoz má začít v roce 2023. Ještě při loňském zahájení stavby se uvažovalo i o možnosti, že by dálnice sloužila u Českých Budějovic ve zkušebním provozu už v roce 2022.