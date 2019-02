České Budějovice - Úsek Hodějovice – Třebonín už posuzuje vládní komise Jižní Čechy – Příští týden chce Ředitelství silnic a dálnic ČR udělat další krok ke stavbě plánovaného úseku D3 u Českých Budějovic. Podle tiskového mluvčího ŘSD Jana Studeckého by se měly podávat cenové nabídky na úsek Úsilné – Hodějovice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Zmíněná část dálnice se má stavět společně s úsekem Hodějovice – Třebonín. Na ten už byly čtyři cenové nabídky podány. Momentálně je posuzuje komise jmenovaná vládou. Podle Jana Studeckého ale nelze určit, jak dlouho bude hodnocení trvat. „U každé stavby je to jiné,“ říká Jan Studecký.



Situaci mohou výrazně zkomplikovat spory o regulérnost nabídek. Například pro úseky Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné prodloužily zahájení stavby skoro o dva roky. Nyní je jedna ze čtyř nabídek na trasu Hodějovice – Třebonín za necelé čtyři miliardy, ostatní jsou kolem šesti miliard. Jestli to ale bude předmětem detailnějšího zkoumání komise nechtěl Jan Studecký komentovat. „Vzhledem k probíhajícímu hodnocení nabídek se k tomuto nemůžeme vyjadřovat,“ uvedl Jan Studecký.



Je otázkou, jestli se kvůli ceně znovu neobjeví spory mezi uchazeči. Ukáže se to ale až po vyhlášení vítěze výběrového řízení. Podle ŘSD by se však v ideálním případě stále mohla stavba dalších úseků D3 u Budějovic začít ještě letos na podzim. Přípravy pokročily i na Kaplicku.



Ministerstvo životního prostředí zahájilo posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) u téměř šestnáctikilometrového úseku od Kaplice nádraží přes Nažidla k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště.



Úsek je rozčleněn na dvě stavby s dělícím bodem u nechvalně proslulých Nažidel, kde při nehodě autobusu před 15 lety zahynulo 20 cestujících. Téměř čtyři kilometry dlouhý úsek od Nažidel na jih by se měl začít stavět v roce 2021, hotovo má být o dva roky později. Dvanáct kilometrů od Kaplice Nádraží k Nažidlům má stejný předpokládaný datum zahájení výstavby, dokončení je plánováno na rok 2024. Dohromady se počítá s náklady sedm miliard.

Oba úseky proces EIA přitom absolvují už podruhé. Dálnice (tehdy vedená ještě jako rychlostní silnice R3) získala kladné „zelené“ razítko už před 13 lety. Stalo se tak ale podle starého zákona z roku 1992, který dnes už neplatí, a stavba nebyla na seznamu prioritních projektů, takže neměla výjimku z nového zákona. Proces EIA tak běží paralelně s další přípravou, především výkupy pozemků a přípravou žádosti o stavební povolení. V procesu EIA jei deset kilometrů od Třebonína ke Kaplici Nádraží, které už mají za sebou veřejné projednání. V Třeboníně má oficiálně končit obchvat Českých Budějovic, pro který už Ředitelství silnic a dálnic vybírá zhotovitelskou firmu.



Dálnice D3 (společně s celou dálnicí D8 a částí Pražského okruhu) je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes Českou republiku a další státy až do Řecka.



Do plánované dálniční sítě byla D3 zahrnuta až koncem 80. let, když v 90. letech z ní nakrátko vypadla. Dálnice D3 má měřit od Prahy po Dolní Dvořiště 172 kilometrů, hotovo je 51 jihočeských kilometrů, dalších 19 je ve výstavbě.



Edwin Otta, Jan Šindelář