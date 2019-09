Návštěvníci mohli nahlédnout do výrobních prostor akciové společnosti ČZ, na parkovišti před areálem byla připravena výstava motocyklů, která nabízela pohled na nejstarší i poslední kousky z výroby ČZ, a také motocykly vyrobené jako jubilejní kousky. Návštěvníci mohli potkat také závodníky továrního týmu.

Oslavy 100 let od založení ČZ přilákaly bývalé zaměstnance i lidi z různých koutů republiky. Mezi nimi přijel také jedenatřicetiletý Milan Prustoměrský. Na své ČZ 150 C, kterou má po svém dědovi, přijel z Českého Krumlova. Cesta to byla ve srovnání s jeho toulkami na jednostopé krásce krátká. Milan totiž se svojí Zuzkou, jak motocykl pojmenovala jeho maminka, projel napříč Kanadou i Amerikou. Za 5,5 měsíce najel 25 000 kilometrů. „Překvapilo mě, jak moc lidí tuhle motorku na mé cestě poznalo, a kolik na ní dokonce i jezdilo. Když jsem přejížděl z Kanady do Ameriky, bál jsem se, jestli mě na takovém stroji vůbec pustí. Ale celník se jen smál a vzpomínal, že na takové motorce taky jezdil. Žádný problém nakonec nebyl,“ vzpomíná na své cesty Milan Prustoměrský.

Dodává, že výhodou jeho motorky je, že si na ní všechno zvládne opravit sám. Nebál se tak vyjet ani do Norska nebo Irska. Do budoucna uvažuje o tom, že si ještě jednu mladší sestřičku ke své Zuzce pořídí