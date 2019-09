Nepostávej mezi vrátky, pospíchej na cyklohrátky. Takovým sloganem láká obec Škvořetice a organizace Prosport Blatná na 8. ročník cyklohrátek do Pacelic.

| Foto: Deník/ Klára Alešová

Soutěžit se bude v jízdě zručnosti a připravený je také jednorázový závod terénních kol v kategoriích 6-8 let, 9 -11 let, 12-14 let a 15-17 let. O soutěž nepřijdou ani nejmenší do pěti let, na které čeká závod odrážedel.