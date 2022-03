Začalo to fotkou Krymrolí na Instagramu, kterou si Gastromapa vypůjčila od pražského Therapy restaurantu. "Pak nám do soukromé zprávy přišel nápad, hodili jsme to po krátkém zvážení znovu do placu a spustilo se to," vysvětlil Lukáš Hejlík. "Alespoň trochu tak můžeme pomoci, nejenom finančně, ale i symbolicky. A máme za to, že je to důležité."