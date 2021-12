Covidová doba sebou přinesla dvě zásadní věci. Jedna je, že podporuje množitelství, protože došli psi. Každý, kdo trochu uvažoval o psovi, tak si ho chtěl sehnat a to za každou cenu. Takže se přepálily ceny. Množitelé teď prodávají za 40 tisíc bez papírů psy, které bych si nevzal ani zadarmo, protože povaha i zdravotní stav jsou špatné. Lidé je berou podle obličeje, protože jsou amatéři. A druhý problém je socializace. Často řeším asociální psy do dvou let. Protože v době covidové se lidé nechtěli potkávat s ostatními lidmi, obzvlášť ne s cizími a socializace je kontakt na cizí, takže k tomu nedocházelo. Často řeším strachovou agresi.

Jak si tedy správně vybrat psa?

Každý by měl mít psa, na kterého fyzicky stačí a musí si povahově odpovídat. Jestliže si chci vybrat psa, který se mnou má žít patnáct let, tak si vezmu sebou někoho, kdo do problematiky vidí. Když si chci vybrat labradora, vezmu si sebou někoho, kdo chová labradory, aby mi o tom něco řekl. Například tento je bázlivý, jdeme jinam, tento je agresivní, jdeme jinam, protože to není labrador. Labrador má být vítací, vyrovnaný a hravý pes. Pokud jdu do nějakého plemene naslepo, tak se podívám na předchozí vrhy. Nikdy nejdu do vrhu, který je první, protože je to experiment. Základ je také pro jaký účel si psa pořizujeme.

Když už si štěně pořídíme, jakým způsobem ho máme vychovávat?

Základ je důslednost a srozumitelnost. Lidé často při výcviku používají předpotopní povely, jako je máchání čumáku v loužičce nebo plácání psa novinami. Místo cvičáku lidem doporučuji, aby šli k někomu, kdo už psy vychované má a socializují s ním. Socializace není na to, co pes zná, ale na to, co nezná.

Jak se psem správně komunikovat, abychom si porozuměli?

Prvně ho musíme naučit česky. Nepoužívat nic, co začíná záporkou, nemít to nastavené na zákazech. To co nepředvedete, pes nepochopí. Řeknete nesmíš do koše, nesmíš na nikoho skákat, tak to jsou dvě rozdílné situace. To je jako kdybych vás poslal ven a řekl, doneste mi lístek. Nevíte, co máte donést, protože to má více významů. Psovi musím vše konkretizovat. Takže pokud chci, aby mi někam neskákal, třeba na sedačku, tak mu řeknu dolů. Vezmu ho a dám dolů, pak už ví, že je dole na všech čtyřech. To samé pokud nachytám psa v koši a řeknu mu fuj, tak pes neví, co po něm chci, protože jsem to slovo použil už dvacetkrát při jiných situacích. Ale pokud mu řeknu vypadni a vyhodím ho, tak pes ví, že se v koši hrabat nemá.

Měl jste někdy psa, který byl nepřevychovatelný?

Jsou to buď absolutně polidštění psi nebo psi, kteří se otočili působením člověka proti lidem. To znamená, že člověk natolik působil na psa, že ten úplně zavrhnul jakoukoliv formu komunikace s člověkem. Nebylo jich moc, ale pár takových bylo a s těmi už se hnout nedá. U mladých zvířat to vesměs jde, ale nejde to u psů, kteří jsou starší a člověka zavrhli, tam už se moc nevymyslí. Věková hranice pro převýchovu je u každého psa jiná. Nejtěžší na převýchovu jsou bázliví psi, to trvá velmi dlouho. Mnohem snadnější je přesvědčit agresora, který si chce kousnout, než přesvědčit psa, že se nemusí bát. Je to pracnější, ale o to víc mě to baví, když se u toho musí více přemýšlet.

Proč se specializujete právě na velké psy?

Protože se jich lidé bojí. S kousavým Jack Russelem si každý poradí, protože je malý, ale kousavého kavkazáka se lidi bojí. Já se s nimi umím domluvit, ještě se nestalo, že bych nějakého nedal dohromady. U středoasiatů jsem zažil jediného, který nespolupracoval. Ale to bylo proto, že mi ho majitel vlastně ani nedal a mysleli na sebe od rána do večera. Musel jít zpátky domů a majitel mu tam postavil Alcatraz, aby nemohl ke zbytku rodiny. To byl ale jediný, který mi nešel, protože ani neměl důvod se mnou kamarádit, když měl za sebou neustále majitele.

Jakým způsobem "polepšujete" psy?

Zásadně psy nebiju, ale dokážu je natolik vyděsit bezkontaktně, že si ten respekt sjednám. Mám tady třeba jednoho psa na dožití, který byl vyloženě psychopat. Šel rovnou zuby, když se něčeho lekl. Už to nedělá, teď když se lekne, tak jen zatají dech a kouká. Já mu řeknu, co má udělat, on to udělá, protože jsem ho to učil a tím pádem se nestává tak nebezpečným, jako když neuměl česky. A právě proto byl nebezpečný. Baví mě psi, kteří mi nedají nic zadarmo. Umím psy přečíst dopředu, takže vím, čeho je a není schopný a vím, co ho mám učit, abychom se dohodli dřív, než použije zuby.

Kdy jste zjistil, že máte schopnost domluvit se se psy?

Pes pro mě bylo zakázané ovoce, protože jsem měl alergii na psí srst a k nám do domu pes nesměl. Pak jsme koupili zahradu se psem a zjistil jsem, že si nějak rozumíme. On si držel odstup, protože se mě bál a já proto, že jsem měl alergii. Ta ale za chvíli přešla, protože můj imunitní systém si na to zvykl, ale jen na tohoto jednoho psa. Postupem času jsem zjistil, že mě baví psi, které lidé zavrhli. Býval jsem jako mladý cholerik, ale to příliš nefungovalo, protože psi byli choleričtí ze mě. Jak se říká pes je obrazem svého pána a když jsem tohle dostal postupem věku pod kontrolu, zjistil jsem, že si mě psi pustí více k tělu. Proto tady mám na dožití psy, které by nikdo nechtěl potkat.