Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k středeční 18. hodině v regionu zvýšil na 1 012. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 592 a aktuálně pozitivních 414 osob.

Od středečního do čtvrtečního večera vyšetřily laboratoře v regionu podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové rekordních 828 suspektních vzorků a 32 vzorků od samoplátců. Z celkových 860 vzorků bylo 52 pozitivních. K nemocným přibylo čtrnáct žen a dvacet mužů.

„V šestnácti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině, v devíti na pracovišti a v deseti mezi hráči sportovních družstev. Dalších deset nových případů souviselo se studentským zájezdem středoškoláků na Slovensko. Tři osoby se infikovaly v Praze a tři na rodinné oslavě. Jeden případ se týkal občana Ukrajiny testovaného po příjezdu do České republiky,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Jak dopadlo testování v domově v Libniči

Jihočeští hygienici ve čtvrtek obdrželi většinu výsledků středečního hromadného testování v Domově se zvláštním režimem v Libniči. „Ve středu bylo hromadně otestováno celkem devadesát devět klientů a devadesát čtyři zaměstnanců. Do dnešního večera přibyl jeden pozitivní případ, takže celkově je v domově pozitivních zatím šest osob - čtyři klienti a dva zaměstnanci. Čekáme ještě na výsledky posledních dvaceti čtyř klientů a jednoho zaměstnance. Co se týče situace v jihočeských školách, řešili jsme zatím pozitivitu osob, učitelů nebo žáků či studentů, celkem v jedenatřiceti školách - ve třech mateřských školách, patnácti základních školách a třinácti středních školách. K dnešnímu večeru jsou uzavřeny ředitelem školy už jen dvě školy na Táborsku,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Nové rouškové povinnosti

Od čtvrtka 10. září je celostátně povinné nošení roušek, až na některé výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a společných prostorů škol, v prostředcích veřejné dopravy atp. Kompletní znění mimořádného opatření lze nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví nebo webu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Situace v okresech

Ze stávajících 414 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 136 na Českobudějovicku, 75 na Táborsku, 65 na Strakonicku, 42 na Českokrumlovsku, 37 na Písecku, 33 na Prachaticku a 26 na Jindřichohradecku. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy i nadále se 157,12 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k čtvrteční 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 31 486 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 602 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve čtvrtek zvýšil o 32 na celkových 6 861,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na testy

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici je od středy přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno bude ve všední dny od 6.30 do 14 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 480 žen a 532 mužů. Z celkových 1 012 dosud potvrzených případů je 269 z Českobudějovicka, 197 z Táborska, 145 ze Strakonicka, 137 z Prachaticka, 98 z Písecka, 86 z Českokrumlovska a 80 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 64 dětí ve věku do 14 let. 220 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 183 v kategorii od 25 až 34 let, 170 v kategorii od 35 do 44 let, 161 v kategorii od 45 do 54 let a 109 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 105 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.