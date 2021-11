Epidemická situace v kraji se podle jihočeských hygieniků stále zhoršuje. Za minulý týden bylo v jižních Čechách hlášeno v průměru 725 případů koronaviru denně. Podle ředitelky krajské hygieny Kvetoslavy Kotrbové je proti minulému roku zřejmé posunutí asi o dva týdny.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

„Loni jsme se do těchto čísel dostali o dva týdny dříve,“ srovnává ředitelka a přiznává, že jakékoliv předpovědi dalšího vývoje jsou v tuto chvíli nejisté. „Nedokážu odhadnout, jak vysoko se dostaneme. Protože žádné razantní zásahy do průběhu epidemie ve smyslu mimořádných opatření jsme nezaznamenali, předpokládáme, že ta čísla by mohla jít ještě výše,“ obává se Kvetoslava Kotrbová.