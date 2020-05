Soupis připravila ředitelka knihovny Andrea Karlovcová.

• Navýšili jsme počet možných půjčených e-knih z našeho katalogu ze 3 na 6 za měsíc

• Na facebooku i webu knihovny jsme průběžně aktualizovali informace k možnostem online vzdělání či zábavy

• Několik knihovnic šilo roušky

• Zřídili jsme po městě čtyři sběrná místa roušek a materiálu na roušky – tzv. rouškobudky. Jsou to vyřazené telefonní budky, které máme v majetku a postupně je chceme přetvořit na knihobudky. Každý den jsme rouškobudky objeli, sbírali nashromážděný materiál, vybrali látky vhodné na šití roušek a v knihovně je pak vyprali a usušili. Následně jsme vše předávali na hlavní sběrné místo zřízené na služebně Městské policie, odkud si pak látky rozebíraly dobrovolné švadleny. Rouškobudky byly myšleny také jako místo bezkontaktního předávání roušek samotných. My sami jsme do konce dubna rozdali na 800 roušek – z toho část jsme dodali do Městského ústavu sociálních služeb, část zaměstnancům STARZu, některé do firmy ČZ, do kostela a zbytek jsme postupně dávali k dispozici veřejnosti právě v rouškobudkách.

• Knihy vrácené prostřednictvím biblioboxu jsme dávali na doporučených 5 dní do karantény, poté jsme objednali generátor ozónu, jehož prostřednictvím budeme průběžně dezinfikovat vrácené knihy, i prostory celé knihovny.

• Na všech odděleních, i ve skladu, jsme prošli celý fond, tedy nejen knihy, ale i časopisy, noviny, audioknihy, zvukové knihy pro nevidomé atd. Rovnali jsme je, opravovali řazení, přebalovali, opravovali, vyřazovali zastaralé nebo opotřebované exempláře.

• Procházeli jsme nabídkové seznamy knihkupectví a objednávali nové knihy.

• Částečně jsme přesunuli fond oddělení pro dospělé.

• Připravovali jsme nová témata besed pro děti i dospělé.

• Pro děti jsme přichystali novinku – koupili jsme tři Albi tužky a několik Albi knih.

• Pracovali jsme průběžně na nových číslech dvou časopisů, které vydáváme – jednak pololetník pro děti Kamarád a pak měsíčník s environmentální tématikou Kompost. Oba časopisy jsou k dispozici i v elektronické podobě, na našem webu je máme včetně starších čísel.

• Zapojili jsme se do dvou projektů, v nichž vznikala videa se čtenými pohádkami. Jeden projekt byl založen dětskou divadelní skupinou Forbína, kterou vede při RC Beruška Pavla Maradová. Dalším je „Čteme pro radost“ iniciovaný Pavlem Gerčákem. Ač byl projekt časově omezen na duben 2020, kdy čtení byla zveřejňována každý den od pondělí do pátku na Youtube a Facebooku, ke zhlédnutí budou tato videa i nadále po skončení projektu. Videočtení, která pro oba dva tyto projekty vytváří naše knihovna, jsou k dispozici na webu knihovny, našich FB stránkách i Youtube kanále.

• Vzdělávali jsme se – prostřednictvím různých odborných e-learningových nebo online kurzů a studiem odborných publikací.

Od pondělí 27. dubna již můžeme opět knihovnu navštívit. Stále však platí základní bezpečnostní zásady - roušky či štít, rukavice a dezinfekce.