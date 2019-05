Josef Kalbáč, Strakonice, emeritní senátor, bývalý poradce prezidenta Václava Klause:

S výsledkem voleb jsem vcelku spokojený. Těší mě volební účast, která je přes 28 procent, já sám jsem odhadoval 26 procent. Myslím si, že svůj vliv na tom má i Pirátská strana, která přilákala k volbám hodně mladých lidí. Jsem také rád, že volby nebyly jednoznačným vítězstvím pro ANO, ale že byly úspěšní i Piráti, ODS, STAN + TOP a KDU-ČSL a věřím, že tato čtveřice bude dobrými zástupci pro Českou republiku.

Jiří Máška, strakonický malíř a sochař

Pološílený gangster a mafián utrousil pár drobečků z obžerského stolu Agrofestu a blahoslavení chudí mu na to znovu skočili.

Jan Bauer, čestný občan Vodňan a spisovatel

Domácí část voleb dopadla podle předpokladů. Zajímavý je podle mého propad ANO v Praze. A také celkový propad ČSSD, který už je ale dlouhodobější. V Evropě je to zase nárůst popularity protievropských stran. Například i v Británii, ale tam se to dalo vzhledem k situaci také očekávat. Celkově si myslím, že volby do Evropského parlamentu nemají pro naši republiku zase tak velký význam.

Ondřej Veselý, poslanec za ČSSD, místostarosta Písku

Z pohledu ČSSD nejde hodnotit volby jinak, než jako tvrdou ránu a velké zklamání. Z výsledků je patrný nárůst nacionalismu a zbytek je v podstatě o Andreji Babišovi a jeho příznivcích a odpůrcích. Hodně lidí ho přišlo podpořit, což se podle mě odrazilo i na vyšší volební účasti. Zbytek jsou jeho odpůrci, kteří hlasovali proti němu.

Volební účast je sice historicky nejvyšší, ale je to pořád málo. Pro většinu lidí jsou volby do Evropského parlamentu velice nezajímavé stejně jako to, co dělá Evropa.