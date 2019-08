Co psala Jihočeská pravda před 51 lety

Jižní Čechy – V noci z úterý 20. na středu 21. strna 1968 se nenávratně změnil osud tehdejšího Československa. Brutální pád vojsk Varšavské smlouvy do svobodné země byl předzvěstí její okupace na desítky let. Co psala tehdejší Jihočeská pravda?

O tom, co se chystá, neměl nikdo ani tušení. Ještě v úterý 20. srpna zdobí titulní stránku Jihočeské pravdy článek o tom, že Brno přivítá 10. mezinárodní veletrh, na kterém se zaskví i motorky z jižních Čech. Ale už den poté vychází jako součást Jihočeské pravdy Mimořádné vydání. Na jeho titulní stránce vás ale zaujme spíše drobnost – v dolním pravém rohu stojí: Za zvuku státní hymny končíme toto číslo 7.40 hod. Důkaz toho, že jihočeští novináři i přes nebezpečí přinesli svým čtenářům ty nejaktuálnější informace. Ještě ten den vychází 2. a 3. mimořádné vydání Jihočeské pravdy. Ze stránek, které jsou staré 51 let, stále čiší hořkost ze zrady, odhodlání a vůle nepodrobit se zvůli především Sovětského svazu. Šlo však o snahu marnou a potlačenou.

Autor: Petr Škotko