Co všechno tedy lékárny umí a co od nich můžeme chtít? Podle tiskové mluvčí Nemocnice Strakonice a.s. Kateřiny Koželuhové zajišťuje nemocniční lékárna dodávku léků na oddělení, přípravu cytostatik na onkologické ambulanci, přípravu léčiv na lékařský předpis a výdej zdravotnických prostředků ve specializované prodejně. „Mezi nové služby patří například poradenství při redukci hmotnosti,“ zmínila.

Dlouhodobě se snaží lékárna poskytovat dobrý servis v oblasti individuální přípravy léčiv. „Připravujeme ve větším rozsahu různá dermatologika (léčivo nebo kosmetický přípravek používaný při péči o pokožku). Dále v lékárně v areálu nemocnice připravujeme léčebné konopí ve formě tobolek, kapek nebo sušené drogy, oční kapky a samozřejmě běžně předepisované tobolky, čípky, sirupy, roztoky a podobně,“ konstatuje vedoucí lékárník Mgr. Jan Komrska s tím, že vše se snaží zajistit pacientům co nejdříve.