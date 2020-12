Třeba dvoustránkové stranické texty, jako „Ze zprávy vlády ČSSR o plnění programového prohlášení“ 14. listopadu. V Jihočeské pravdě (JP), kus za korunu, nahradil pojem Deník Jihočeského kraje 1. prosince 1989 označení „orgán JKV KSČ“ . Dál tam byla hvězda Řádu práce, ale jen do 3. ledna 1990.

Už taky nebyla pravá zabijačka s prodejem jitrnic před OD Prior jako 18. prosince 1989 – hygienikům mezitím asi „narostl hřebínek“…

„Staré“ byly už o adventu mnohé důležitější věci, jako třeba schválení restitučního zákona o vracení provozoven vyvlastněných v letech 1955-62 ze dne 2. října. Ale co bylo „poprvé“? Tedy „nově“ samotný advent, protože ještě roku 1989 se tenhle pojem v našem prapředkovi neobjevil. Psalo se o „těch dnech, které zbývají do vánočních svátků“, a tak. Roku 1990 už JP asi poprvé uvedla, že adventní neděli 1. prosince bude celebrovat biskup Miloslav Vlk. Ostatně pořád se ještě blížily vánoce s malým písmenem – velké V jim dala až nová pravidla v roce 1993.

JP začala uvádět, kolik čtenářů si přečte její inzeráty – 14. prosince 70 660. Byla prv᠆ním deníkem, do kterého psal články biskup. Historické budovy, ale taky vtipy, už (dávno) kreslil Jan Schinko, který nám zůstal věrný dodnes. Objevily se nové rubriky – třeba Co nám píší OÖN s úvodem, jak zprávy z rakouského tisku potvrzují, že naši sousedé mají obdobné starosti jako my . Mladí dostali Studentskou lípu, Temelín Hlas, hledání alternativních scénářů od Ústavu Jaderných informací…

Duchovní slovo psali kněží, první 12. ledna Cyril Horák z Českobratrské církve evangelické na téma Proč se modlit (zemřel 21. září 1990). S titulkem Bůh se snížil – o nejstarší adventní písni – ji napsala 14. prosince Věra Majerová z Církve československé husitské (zemřela předloni ve věku 86 let).

Tiskli jsme ten rok poprvé programy rakouské televize. Poprvé se u nás objevil pojem vlastních nezaměstnaných (v kraji ke 30. listopadu 2200) a bezdomovců (po amnestii a zrušení paragrafů o příživnictví a povinnosti pracovat se jich kolem nádraží potulovalo 15-20). Starosta Mojmír Prokop jim napsal dopisy, policisté je roznesli, ale na posezení s hlavou města nepřišla ani noha… To už na radnici nezářila rudá hvězda, kterou 13. prosince 1989 snesli specialisté JZD Hracholusky.

Zanikl devizový příslib – od 5. prosince banka volně prodávala šilinky za 500 korun. Zájemci tvořili frontu od pěti ráno a v deset museli zavřít, protože přepážky nestíhaly… Toho nového zkrátka bylo! Ale berme to den po dni, ať to lépe strávíme…