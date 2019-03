Člověče, nezlob se! přilákalo 23 hráčů

Radomyšl – „Šest, šest, šest… Néééé, já potřebuju jedničku do domečku! Dělej, házej!“ Hrát Člověče, nezlob se!, to můžou být někdy pěkné nervy. Dokázal to i prázdninový turnaj v této stolní hře, který se konal ve čtvrtek 14. března v Radomyšli.

I když se mnoho dětí pro nemoc omluvilo, přišlo nakonec 23 hráčů. Nejmladší byla pětiletá Vanesa Chludilová a nejstarší Milena Kubátová (79). Jako přeborník, který obhajoval vítězství z prvního turnaje, nastoupil do hry desetiletý Jan Vachulka. „Minule jsem vyhrál poukaz do hračkárny. Ale mám ho pořád schovaný, ještě jsem si nic nevybral, protože jsem se do hračkárny nedostal, musím okouknout, co všechno tam mají,“ řekl Honzík. Druhou poukázku za vítězství už nezískal, lepší byl ve hře tentokrát Dan Kříž, druhá nejlepší skončila Eliška Mandlová a třetí Milena Kubátová. S prázdnou ale neodešel nikdo. Prázdninové turnaje pořádá nejen pro děti Český svaz žen v Radomyšli, další je v plánu o velikonočních prázdninách. „Už jsme turnaje pořádali asi před deseti lety, ale pak najednou nebylo moc dětí, tak jsme přestali. A teď to zkoušíme znovu a zájem je,“ uvedla za organizátory Blanka Matoušková. Není to ale jediná aktivita, kterou místní svaz žen pro děti na prázdniny přichystal. Podívat se byly také v Protivíně v Království času. Viděli tak sbírku více než 1200 exponátů hodin a hodinářských zajímavostí, vyřádit se mohli v krytém hřišti i dílničce. Lukáš Strnad

Autor: Redakce