Český Krumlov – Na Českokrumlovsku se budou muset lidé postarat o půlnoční ohňostroje sami. Ani v Českém Krumlově za ně ohňostroj nikdo neudělá. Ale nahlédněte do kuchyně ohněstrůjců.

Nicméně nahlédnout do kuchyně velkých ohňostrojů profesionálů Jiřího Honce a Zdeňka Štěpánka z Českého Krumlova, kteří se specializují i na barokní ohňostroje, nám umožnil Zdeněk Štěpánek.



Přibyly letos nějaké novinky, co se týče světelných efektů pro ohňostroje?

Novinky přibývají pořád. Vývoj jde neustále dopředu, pořád vznikají nové a nové věci. Díky tomu se dnes za podobné peníze, co dřív, získají mnohem efektnější věci. Je to obchod a tak se firmy musejí překonávat.



Kde se vůbec zábavná pyrotechnika vyrábí?

Především v Číně, kde má tato výroba velikou tradici. Tam ji používali už před tisíci lety. Tajemství výroby třaskavin si rodiny pečlivě střeží a předávají je z generace na generaci. Po Číně pyrotechniku nejvíc vyrábějí v Japonsku a Americe. V Evropě je to Španělsko a Itálie. Oproti Číně jsou ale samozřejmě všichni ostatní výrobci mnohonásobně dražší. Přitom v tomto oboru Čína patří mezi špičky, co se týká kvality, tady rozhodně neplatí, že co je z Číny, to je „aušus", jak se dnes mnohdy říká. Historie ohňostrojů se odvíjí právě od Číny, která už dávno uměla využívat černý prach. Dodnes se neví, co bylo dřív. Jestli pyrotechnika pro zábavu a pak se začala využívat k zabíjení lidí, nebo naopak.



A jak to bylo s ohňostroji u nás?

U nás nastal největší rozkvět ohňostrojů v baroku na evropských šlechtických dvorech. A ještě staršího data jsou třeba i husitské války. Dokonce ve spojitosti s černým prachem dala čeština světu jeden název. Husité měli ruční palné zbraně zvané píšťaly, z čehož zkomolením vzniklo slovo pistole, pistol.

A další vlna a rozmach ohňostrojů nastal v Čechách až po sametové revoluci, protože do té doby tady něco takového bylo zákázáno a pašovalo se to sem z NDR.



Dnes je Silvestr, po půlnoci to všude začne třaskat, jako by vypukla válka. Také budete někde odpalovat ohňostroj?

Distribuujeme pro dnešek mnoho menších zakázek, ale my osobně žádný dělat nebudeme. Naše chvíle přijde až na Nový rok v Blatné, kam jezdíme léta. V některých osvícenějších místech totiž pořádají ohňostroje až na Nový rok, nejlépe v pět šest hodin odpoledne, aby si je všichni mohli pěkně užít včetně dětí a lidí, kteří se probírají z kocoviny. Takže i když ten ohňostroj v Blatné nepatří mezi ty velké, je tam nastoupena celá Blatná.



Je letos něco, co je v efektech „in"?

To se dá těžko říci a těžko popsat, jestli je to římská svíce, nebo zlatá kreklující či rachotící. Názvů jednotlivých efektů je řada. Stejně si pod nimi nikdo nic nepředstaví. To je třeba vidět. Novinky neustále sledujeme a zařazujeme. Takže pořád jedeme nové a nové věci.

