Srážek je málo. Sníh zatím padal jen dvakrát za zimu a bylo ho maximálně deset čísel. Meteorologové ale vzpomínají i na 25 pod nulou a závěje sněhu.

Strakonicko pokryla bílá pokrývka. Největší radost z ní mají děti. | Foto: Deník/ Klára Alešová

To, s čím už mnozí ani nepočítali, se stalo. V pondělí 20. ledna se Strakonicko probudilo do bílého rána. Meteorologové z Kocelovic na Blatensku naměřili na své stanici půl centimetru sněhu. Je to podruhé za tuto zimu, co sníh napadl. Poprvé sněžilo 13. listopadu, kdy napadlo 9 cm.