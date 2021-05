Teď za branami hradeckého zámku dotáčí pod režisérem Ivo Macharáčkem poslední scény. Lidé pohádku uvidí v kinech 9. prosince.

Před kamerami se v pátek objevují i známí herci jako Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová a Václav Noid Bárta. „Stop zkoušky…připravte se, ještě jedna zkouška. Kamera, akce…,“ ozývá se. V komnatě zámku herci inscenují část, kde Václav Noid Bárta přepadne Ondřeje Vetchého. Úkol je to pro něho nelehký.

„Složitá pasáž je určitě bitka s panem Vetchým, protože pan Vetchý je herec, kterého si velice vážím, stejně jako všech ostatních. Zároveň jsem byl ten, který na pana Vetchého sáhl a srazil ho na zem. O něm je známo, že je velice dobrý bojovník, takže já ho mohl herecky aspoň takhle srazit,“ popsal scénku Václav Noid Bárta. V Jindřichově Hradci se mu velmi líbilo.

„Bydleli jsme v penzionu pod zámkem. Je to tady nádherný. Jsem tu poprvé, koncert jsem tu asi nikdy neměl,“ dodal s úsměvem Noid, který v prvním díle pohádky nehrál. Do druhého dílu ho oslovil režiséír Ivo Macharáček. „Tím, že mám doma dvě dcery, tak si na nich mohu vyzkoušet, jak funguje hudba… Nevytvořil jsem úplně přímočarou dětskou hudbu, ale trošíčku jsem ji zesložitil, aby se to zamlouvalo i dospělým. Písniček je v pohádce šest nebo sedm, podle prvních reakcí se to dětem i rodičům líbí. V létě mě čeká scénická hudba, která bude vycházet z témat, která jsou daná,“ vysvětlil Noid.

V pohádce hraje hajzlíka, spíše zápornou roli. S režisérem Ivem Macharáčkem se znal již ze seriálu Svatby v Benátkách. Noid také dodal, že velmi oceňuje pány Lábuse a Vladyku. „Ferenc a Lorenc jsou bouráci. Přiznám se, že kolikrát na ně koukám s otevřenýma očima a úsměvem, a pak si vzpomenu, že mám hrát….Je to čistá radost, jsou to páni herci,“ smekal před jejich výkony Noid. Herci Jiří Lábus a Miroslav Vladyka budou i v druhém díle filmu pořád v pohybu. „Je to akčňák, je to hustý, fakt se nalítáme, napereme. Jirka Lábus je úžasnej, netušil jsem, že je schopný těchto akrobatických kousků. Kostým je skvělej, kromě toho, že je krásnej, tak v něm můžu udělat dřep, předvedu…nikde to neprasklo,“ rozpovídal se humorně Miroslav Vladyka coby Ferenc. Scénář se naučil rychle.

„Já mám pamatováka dobrýho, podtrhám si, co mám říkat a u toho se to skoro naučím. Trochu improvizovat můžeme, ale nechceme to přehánět, je to hezky napsané,“ vysvětluje převlečený Vladyka. Jeho slova doplňuje Jiří Lábus. „Napsat dobrou pohádku a zrežírovat ji, to je velmi těžkej žánr. Musím říct, že v bambitce 2 bude kniha přání a stížností a ty stížnosti od poddaných jsou nádherné, stěžují si na málo práce a nízké daně. To není divu, když já jsem skoro ministr,“ přidával vtipně Lábus coby Lorenc.

Kostým i příčesek si pochvaloval. „Nosí se mi, jako bych ho neměl… Těžší to je, když jdete na malou stranu, to pak skýtá nebezpečí,“ líčil humorně. A na hereckého parťáka ukázal se slovy: „Musím pochválit pana Vladyku, protože je mimořádně kontaktní partner,“ řekl. „A já děkuji Jirkovi, protože je skvělej, jak v práci, tak v civilu,“ odvětil Miroslav Vladyka.

Vybrali prostorný zámek

Režisér Ivo Macharáček vybral jindřichohradecký zámek pro natáčení Tajemství staré bambitky 2 také z prostorových důvodů. „Viděli jsme spoustu zámků, ale chtěli jsme velkolepý. Tento je velkolepý, krásný. Strávili jsme tu dvanáct natáčecích dnů. Tady jsou všichni bezvadní, nejen komparsisté. Všichni tu žijou pohádkou,“ vnímá okolí režisér. Příběh má podle něho více dějových linek, je výpravnější. „Šli jsme do větších exteriérů, máme více koní, hudba a písně jsou dělány více filmově,“ komentoval režisér, který očekával jasnější počasí. „Představoval jsem si více sluníčka, ale myslím si, že s tím zabojujeme. Technika je mocná v dnešní době,“ nastínil v pátek, když poprchávalo.

Štáb zůstane v jindřichohradeckém zámku do poloviny příštího týdne.