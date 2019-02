Nové Kestřany - Sbor dobrovolných hasičů v Nových Kestřanech letos obnovuje hasičský ples, který se zde nepořádal už čtyři roky. Důvodem byly především finance. Nyní si ale mladá generace hasičů řekla dost a ples uspořádají.

Kateřina Kubačková | Foto: Vladimír Hoť

,,Řekli jsme si, že takhle už to dál nejde, dost nás vytočilo, že by se ani letos neměl ples konat," říká hlavní organizátorka plesu Kateřina Kubačková (24) z Nových Kestřan.

Důvody

Hasičský ples v obci nebyl už čtyři roky. „Tak jsme vzali jeho organizaci do vlastních rukou. V poslední době už jsme se začali rozpadat i jako přátelé a našim cílem je, aby tým fungoval na přátelské úrovni a ne jako povinnost," uvedla.

Stmelení týmu ale určitě není hlavní důvod. „Nás štvalo i to, že se v naší obci toho moc nepořádá. Tenhle ples děláme hlavně pro lidi, aby se přišli bavit. Dále samozřejmě zveme i týmy z okolních obcí, se kterými se pravidelně setkáváme na hasičských soutěžích, chceme, aby mezi námi byly přátelské vztahy," dodala.

Příprava

Od začátku, kdy začali o plesu uvažovat, tak chtěli, aby byl netradiční. Proto jsme zvolili i netradiční datum, tedy až sobota 18. dubna, to už plesy nejsou. „Dále jsme se snažili vymyslet zajímavý program, který se bude vymykat od jiných hasičských plesů. Nechci zatím nic zakřiknout, ale myslím, že se návštěvníci budou bavit," naznačila.

Netradiční je také to, že se organizace ujala mladá generace sboru. Fiaska se ale nebojí. „Hlavním důvodem, proč jsme se toho ujali právě my, byl pesimistický názor starší generace, kterým se do toho moc nechtělo. Na druhou stranu oni tady dělali vždycky všechno, tak je asi nyní ten správný čas, abychom něco udělali my. Věříme, že se nám podaří vše zorganizovat podle původních plánů, žádný neúspěch si nepřipouštíme," poznamenala.

Pozvánka

Zajímavostí určitě budou soutěže pro týmy i pro veřejnost. Půjde o jednoduché a krátké hry, při kterých se určitě každý pobaví. „Právě to je prioritou letošního plesu, pobavit se. Na plese samozřejmě nebudou chybět soutěže o hodnotné ceny a k tanci zahraje výborná kapela Receptor. Novinkou letošního plesu bude malé zpestření, které všechny určitě pobaví," pozvala Kateřina Kubačková.

Chybět by na plese nemělo ani půlnoční překvapení. „Máme ho naplánované poměrně do detailu, ale je to překvapení, tak nechci nic prozradit," zmínila se.

Kdo za to může

Hlavním jádrem celé organizace je zhruba deset lidí, kteří dělají od začátku vše proto, aby se ples vydařil. „Samozřejmě musím moc poděkovat rovněž novému vedení obecního úřadu, hlavně panu starostovi, díky kterému se letošní ples může uskutečnit," zdůraznila.

Proč já

Kateřina Kubačková se na organizaci angažuje nejvíc, i když vlastně ve sboru nemá žádnou konkrétní funkci. „Ono to nebylo zcela dobrovolně. Já od začátku úzce spolupracuji s naší kulturní referentkou, která studuje na vysoké škole v Brně, a tak nemá tolik času, aby zvládla vše sama zorganizovat. Aby se mohlo vše dobře zorganizovat, je nutné, aby to dělal někdo, kdo je tady stále k dispozici. Tak jsem se toho ujala," vysvětlila.

S organizací plesu se letos setkává poprvé. Má ale už zkušenosti s moderováním plesů. „Tam jsem si vždycky jenom seskupovala program, ale takhle do hloubky se tím zabývám úplně poprvé," podotkla.

Co bylo nejtěžší

Na organizaci plesu je podle ní obtížnější se pravidelně scházet a rozdávat si úkoly, které musí do další schůzky splnit. „Většina z nás má svoji práci, rodinu, své potřeby a koníčky. Nemají tedy tolik času na plnění úkolů, a tak jim to musím dávat rozkazem," poznamenala. Původně si myslela, že pro ně bude nejtěžší se scházet. To ale odbourali a schází se v místní hospodě celkem pravidelně. Nejtěžší se ukázalo shánět sponzory do tomboly. Současná doba je podle jejích slov taková zlá, málokdo chce něco jen tak dát, tak se jim snažíme dávat důvody, proč by měli přispět. Nicméně se jim i přesto podařilo sehnat velké množství krásných cen, které budou připraveny pro všechny návštěvníky plesu.

Vladimír Hoť