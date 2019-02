Volyně – Studenti tráví volný čas se seniory.

Zatímco jejich vrstevníci tráví volný čas u počítačových her nebo s kamarády, parta třiadvaceti studentů Střední školy a jazykové školy s právem jazykové zkoušky ve Volyni přemýšlí, jak zpříjemnit dny obyvatelům volyňského domu pro seniory. „Zajistí jim tam základní potřeby, ale obyvatelé nemají nikoho, kdo by je navštěvoval. A nám to přišlo líto. Chceme změnit místo, kde žijeme," vysvětlili jednohlasně, proč se pustili do projektu s názvem Active citizens (aktivní občan – pozn. aut.).

Projekt spustili v září letošního roku, dnes je senioři zastavují na ulici a řeší s nimi svoje starosti. Cestu si k nim ale hledali dlouho. „Na začátku jsme za nimi přišli s dotazníkem, co by ve svém okolí změnili. „Někteří se s námi vůbec nebavili, jiní si z toho dělali legraci a odpovídali, že by změnil starostu nebo prezidenta," řekla studentka Simona Markovcová. Nakonec ale ledy prolomili. „V říjnu jsme pro ně uspořádali akci, přišly dvě seniorky. Ale oni si starší mezi sebou všechno řeknou, a tak se postupně řady rozrostly. Teď máme asi čtrnáct aktivních účastníků. Berou nás jako kamarády," pokračuje Simona. „To je pravda. Svěřují nám i to, co rodině neřeknou," přidává se Kristýna Vaňková.

Seniorka Jarmila Troutnarová žije v domově dvanáctý rok. Aktivitu mladých vítá s úsměvem na tváři. „Mám dceru, ale je pracovně vytížená, takže jsem tu celý den sama. Nemáme tu ani pečovatelky, stará se o nás charita. Nakoupí nám, uklidí nám a tak. Ale jinak se tu nic jiného neděje," posteskla si. „Jsem ráda, že za námi chodí mladí. Navštěvují nás jednou týdně na hodinu, chápu, že mají svoje aktivity a úkoly do školy. Snaží se nám vycházet vstříc. Já jsem po nich například chtěla knížku od Nepila, protože ho mám ráda. Přinesli mi ji a četli mi z ní. Já číst nemůžu, nevidím," vypráví.

Kromě toho, že studenti dochází do domova za seniory, připravují pro ně různé kulturní akce. Jarmila Troutnarová je navštěvuje. „Je to pěkné. Den vzpomínek se mi líbil, pan školník pro nás i přijel, aby se mohli zúčastnit i ti, co hůře chodí," pochvaluje si.

Akce vymýšlí studenti ve svém volném čase. „Škola je nijak neuvolňuje, scházejí se o přestávkách, po vyučování," objasňuje jejich učitelka Volodina Galina, která dobrovolníky v jejich snažení vede.

Škola se k projektu připojila poté, co ji oslovila nadace Člověk v tísni. „Nápad se nám líbil. V podstatě to na nás zkouší, je to prvotní počin. Spolu s námi se připojilo asi třináct škol, nejblíže je nám škola v Českých Budějovicích a v Krumlově. Z toho, co nám říkají, jsme ale ze všech škol nejaktivnější. Některé školy jsou jen ve fázi plánování," vysvětluje.

Studenti pro seniory plánují několik dalších akcí. Nezapomenou na Vánoce, Valentýna, ani na Velikonoce, chystají i jarní piknik.

Projekt Active citizens se nesoustředí jen na pomoc seniorům. Jeho posláním je měnit místo, kde žijeme. Je jen na studentech, jak jej pojmou. Například v Českých Budějovicích se věnují veřejným galeriím na podporu mladých umělců, v Mostě se zase soustředí na problematiku vandalismu.