„Proto Rada města Strakonice rozhodla o zrušení původního zadávacího řízení a vypsání nové výzvy k podání nabídky,“ řekla tisková mluvčí radnice markéta Bučoková.

Předmětem zakázky je realizace stavebních prací na opravě lávky přes řeku Otavu na Podskalí.

Oprava by měla být zahájena v září letošního roku s termínem dodání do 30.listopadu 2020. Původně vedení města plánovalo realizovat akci do zahájení letošní turistické sezony, ale odstoupení společnosti Dvořák Stavební, s.r.o. prodlouží termín zhotovení až po letošní sezoně.

Nynější vzhled mostní konstrukce pro pěší, navazující na systém cyklostezek, nebude opravou téměř dotčen. Dojde k odstranění náletových dřevin a traviny podél stěn opěr a předmostních betonových ramp. Povrchy betonů budou opravou více zviditelněny. Počítá se s pozinkovaným zábradlím. Zachován bude samozřejmě bezbariérový vstup na lávku. Nástupní rampy budou zcela odstraněny a nahrazeny novými, které budou splňovat aktuální požadavky bezbariérových přístupů.

Zcela vyměněna bude dřevěná mostovka. Ta bude zhotovena v ocelovém provedení s protiskluzovou vrstvou. Obnoveno a zrekonstruováno bude veřejné osvětlení.

Po dobu rekonstrukce bude lávka pro veřejnost uzavřena. O náhradním přechodu přes řeku se neuvažuje.