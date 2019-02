Chřipky trápí často i celé rodiny. Podle strakonické lékařky Lydie Malé prý jsou zatím více nemocní dospělí než děti. Ale i u malých pacientů už nemocnost v posledních čtrnácti dnech také stoupá. „Řádí poměrně ošklivé chřipky s vysokými teplotami, kašlem, rýmou a nepříjemným škrábáním v krku. Někomu se přidává také zvracení a bolest hlavy. Většinou to trvá tak týden, “ popsala zkušenosti z ordinace Lydie Malá.



Nemoci už se podepsaly i na docházce ve školkách. „Máme tak polovinu dětí. V pondělí jich bylo devatenáct z šestatřiceti přihlášených. Je to asi dva týdny, co začaly marodit s teplotami, rýmou a kašlem,“ říká ředitelka MŠ v Čejeticích Jiřina Panská.



Podle lékařů by mělo nemocných sále přibývat.

Jak na nemoc:

- Příjem vitaminu C nejlépe z přírodních zdrojů – mandarinky, pomeranče.

- Pomůže i čaj s medem.

- Důležité je doma větrat, aby se zabránilo šíření viru a nevyhledávat větší kolektiv.

Klára Alešová