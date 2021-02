Chráníme se více před nákazou? Podívejte se sami

Od čtvrtka 25. února máme za povinnost ve vybraných prostorách (obchody, nemocnice, úřady či veřejná doprava atd.) používat respirátory FFP2, případně některé jiné určené varianty ochrany. To znamená nanoroušky či dvě přes sebe přeložené zdravotnické masky. Také to ale znamená to, že ručně šitým látkovým rouškám odzvonilo. Opatření platí pro všechny osoby nad 15 let.

V drtivé většině lidé opatření dodržovali. Podle ochranky v jednom ze strakonických marketů nebyly žádné problémy. "Jen výjimečně jsme museli některé nakupující upozornit, že nemají nařízené vybavení. Šlo vždy ale o nechtěné zapomenutí," řekl člen ochranky. Vzhledem k nařízení řetězce o zákazu poskytování informací respektujeme podmínku neuvedení jména ani názvu marketu. Samotní nakupující zpřísněná opatření respektovali. Například paní Taťána z Ukrajiny, která žije ve Strakonicích, použila při nákupu dvě zdravotnické masky. "Jsem už důchodkyně, tak nosím zdravotnickou roušku (masku) stále. Je pro mne lehčí si tedy při nákupu nandat druhou," uvedla. Krásné počasí vytáhlo lidi na procházky. Přidejte se Přečíst článek › Podle ní ale česká vláda nepostupuje dobře a prozíravě. "Měla bez výjimky na dva týdny vše zavřít a důkladně testovat. A ne dělat stále nová a nová rozhodnutí a opatření," myslí si. Podívejte se na fotografie z nákupního centra Katovická ve Strakonicích, ale i z běžných ulic.