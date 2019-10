V jakých disciplínách se soutěžilo, co bylo jejich náplní?

Na podzimním kole se konají dvě disciplíny - závod požárnické všestrannosti (ZPV) a štafeta požárních dvojic. Výsledky obou disciplín se sečtou a družstvo s nejnižším počtem bodů za umístění vítězí, v případě rovnosti bodů za umístění rozhoduje disciplína ZPV.

V rámci závodu požárnické všestrannosti děti běží v kategorii mladší žáci 2km trať a starší žáci 3km trať - na této trati je rozmístěno 6 stanovišť - střelba ze vzduchovky, zdravověda (ošetření a transport ruky, ošetření a transport nohy), uzlování, topografie (orientace mapy pomocí buzoly, určení azimutu - pouze kategorie starší, a určování topografických značek), požární ochrana (určování vhodných a nevhodných hasebních prostředků a značek technických prostředků) a překonání překážky po vodorovném laně.

Při jarním kole pak kategorie mladší žáci plní další dvě disciplíny (štafeta 4x60m a požární útok) a kategorie starší žáci čtyři disciplíny (štafeta 4x60m, požární útok, štafeta 400m CTIF a požární útok CTIF).

Počasí vám moc nepřálo. Nakolik mělo vliv na průběh soutěže?

Na průběh samotné soutěže počasí vliv nemělo, ale samozřejmě není pro děti příjemné běhat v dešti a větru (musí být hodně oblečené, což jim stěžuje pohyb). Za sebe musím říct že už jsme na podzimním kole zažili i horší počasí, ale samozřejmě i lepší. Organizačně jsme se snažili aby se měli děti alespoň kde ohřát. V hlavním stanu byla připravená plynová topidla, k dispozici byl horký čaj.

Soutěž se konala jako jednorázová, nebo byla součástí dlouhodobého seriálu? Co znamená pro úspěšná družstva, čím se mohou pyšnit?

Podzimní okresní kolo je každý rok. Výsledky se sčítají dohromady s jarním okresním kolem. Celkový vítěz kategorie pak reprezentuje okres Strakonice v krajském kole Jihočeského kraje. Letošní výsledky se budou sčítat s jarním kolem roku 2020. Tento rok už se žádné soutěže nekonají - přece jen na požární útoky už je opravdu zima a okresní kolo je jen 2x za rok (jaro - konec května a podzim - půlka října).

Kolik týmů se nakonec zúčastnilo?

Zúčastnilo se 19 SDH v kategorii mladší žáci a 16 SDH v kategorii starší žáci. Celkem se zúčastnilo cca 300 dětí z celého okresu.

Soutěž je opravdu velmi vyrovnaná. V kategorii mladší žáci měly první 4 týmy stejný součet bodů za umístění (6) - rozhodovalo tedy umístění v ZPV. Ve starších žácích pak na prvních dvou místech měly SDH stejný počet bodů (4) a třetí družstvo pouze o bod více.

Jak je to obecně s mládežnickou základnou mladých hasičů v okrese?

Když se podíváme na to, že se účastnilo soutěže přes 300 dětí, myslím si, že základna mladých hasičů je v našem okresu opravdu velká. A to v rámci okresního kola nesoutěží kategorie přípravka (děti do 7 let) - ty se účastní pouze pohárových soutěží v požárním útoku.

A jak konkrétně u vás v Chlumu? Jak velký je místní SDH, z toho dětská složka? Jak dlouho funguje, s jakými úspěchy?

Náš sbor v současné době čítá 99 členů - z toho 29 dětí. Znovu se po desítkách let obnovila činnost v roce 2016. Za tři roky našeho působení jsme na medailová místa dosáhli pouze v kategorii přípravka při pohárových soutěžích v požárním útoku. Na loňském podzimním okresním kole naše družstvo mladších i starších obsadilo shodně 4.místo - už to jsme považovali za velký úspěch. Na jarním okresním kole pak mladší obsadili celkové 6. místo a starší celkové 5. místo. Letošní výsledky podzimního kola jsou pro nás opět obrovský úspěch, to že mladší poprvé vyhráli v rámci okresu medaili a hned za první místo, byl pro mě velký šok - to by mě před samotnou soutěží ani ve snu nenapadlo. A starší žáci obsadili celkové 5. místo, což je samo o sobě obrovský úspěch. Všechna umístění do 10. místa jsou vždycky úspěch.

O pořádání Plamene jste se sami přihlásili?

Dětskou soutěž jsme vzhledem k našemu krátkému působení pořádali poprvé a hned se jednalo o okresní kolo. O pořádání jsme se dobrovolně nepřihlásili - v rámci okresu Strakonice to funguje tak, že jednotlivá SDH se v pořádání okresních kol střídají a vzhledem k tomu, že my jsme ho do této doby ještě nepořádali, byli jsme ze strany ORM Strakonice požádáni, zda bychom se letošního ročníku neujali. Výbor našeho SDH pořádání odsouhlasil, takže byl letošní ročník u nás. Organizace takového závodu není vůbec jednoduchá. Připravit zázemí pro tolik účastníků, trať, jídlo pro závodníky, ceny pro týmy - veškerá příprava stojí spoustu času a také peněz. Jen náš organizační tým měl cca 30 členů a tvořili ho hlavně členové SDH a rodiče dětí, které jsou našimi mladými hasiči.

Je mezi dětmi o hasičský sport zájem?

Myslím si, že je to v každé obci jiné. Ale konkrétně u nás v Chlumu si myslím, že ano. Většina dětí z obce chodí právě na hasiče. Naše obec má cca 200 obyvatel, z toho 99 je členem SDH, takže už asi i to o něčem vypovídá. Hasičina tady má dlouhou tradici - loni náš sbor oslavil už 120. výročí a vzhledem k tomu, že jsme malá obec, jiný kroužek v Chlumu nefunguje - fotbal, hokejbal a další navštěvují děti v Blatné. Proč je pro děti požární sport atraktivní, to se musíte zeptat jich, ale u nás to asi zaprvé vidí u rodičů a za druhé si myslím, že i disciplíny jsou pro ně atraktivní. Požární útok je hodně akční, v ZPV se zase hodně naučí a také štafety jsou rychlou disciplínou. Ale obsáhnout vše je pro ně i hodně náročné. Děti musí mít hodně znalostí, aby mohly absolvovat všechny disciplíny.

Starší žáci

1. SDH Drahonice

2. SDH Střelské Hoštice

3. SDH Čestice

4. SDH Blatná

5. SDH Chlum

6. SDH Strakonice I

7. SDH Dřešín

8. SDH Čepřovice

9. SDH Bavorov

10. SDH Poříčí

11. SDH Malenice

12. SDH Hajany

13. SDH Štěkeň

14. SDH Sedlice

15. SDH Tchořovice

16. SDH Pražák

Mladší žáci

1. SDH Chlum

2. SDH Tchořovice

3. SDH Čestice

4. SDH Střelské Hoštice

5. SDH Drahonice

6. SDH Poříčí

7. SDH Bavorov

8. SDH Katovice A

9. SDH Malenice

10. SDH Vodňany

11. SDH Dřešín

12. SDH Čepřovice

13. SDH Štěkeň

14. SDH Katovice B

15. SDH Sedlice

16. SDH Leskovice

17. SDH Strakonice I

18. SDH Blatná

19. SDH Pražák