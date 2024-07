Informaci o tom, že se v rekreačním objektu v Chlumu u Blatné děje něco podezřelého, dostali policisté po půl čtvrté ráno, od jednoho ze svědků v sousedním stavení. Ten neváhal a zavolal majiteli, který ihned informaci oznámil na tísňovou linku 158. „Policejní hlídka obvodního oddělení Blatná byla na místě za pár minut, to byl ještě pachatel stále uvnitř objektu. Na místo se dostavila také hlídka z Radomyšle,“ uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková. Dodala, že policisté objekt obklíčili ze všech stran a povolali ještě policejního psovoda.

Pachatel začal po chvíli z chalupy vylézat oknem. To byla příležitost pro blatenskou policejní hlídku, která ho zadržela. „Po dojezdu psovoda policejní pes prohledal ještě okolí a vnitřní prostory, aby vyloučil, že pachatel s sebou neměl žádné další komplice," vysvětlila další postup Jaromíra Nováková.

Zadržený podezřelý je podle policie muž (63) z okresu Bruntál, který je zkušený recidivista a má bohatou trestní minulost. „Opakovaně se dopouštěl majetkové trestné činnosti a brány věznice opustil naposledy v polovině června tohoto roku," doplnila informace o pachateli mluvčí.

Policisté zjistili, že muž do Jihočeského kraje přijel vlakem, kde navštívil Strakonice a Blatnou, odkud pokračoval pěšky do obcí Hajany a Chlumu. Do chalupy se vloupal v nočních hodinách, prohledal místnosti, přeházel zařízení a odcizil věci za téměř 60 tisíc korun. „Předmětem jeho zájmu se staly řetízky, stříbrné růžence, sto padesát let stará hasičská přilbice, starobylé nástěnné hodiny, fotoaparát, obrazy, měděná konvička, německá dýka z druhé světové války a další věci,“ vyjmenovala Jaromíra Nováková.