Radnice chtěla před dvěma lety poslat stromy k zemi a místo nich vysázet nové. Místní lidé ale za jejich záchranu sepsali petici a město projekt pozastavilo. Dnes ráno proto většina obyvatel města nevěřila vlastním očím, vítr totiž část oblíbené aleje vykácel. "Byla jsem v šoku. Jsem tu přes padesát let a nic podobného nepamatuji. Alej jsme si tu opatrovali a teď je během chvilky zlikvidovaná. Bylo to přitom to nejhezčí, co jsme tu měli," posteskla si Marie Dvořáková. Spoušť po bouřce zaskočila také další obyvatelku Velenic, Věru Štouračovou. "Já bych skoro brečela, je to hrozné. Přišel šílený vítr, až jsme se báli, že nám to vezme okna, trvalo to jen chviličku a tady na začátku to vzalo všechny lípy. Všichni se tady té aleje zastáváme, bojujeme o ni a teď přijde tohle. Vytrhalo to zdravé lípy i s kořeny a zajímavé je, že kaštany zůstaly," popsala.

Našly se ale i hlasy, podle kterých současná situace vůbec nemusela nastat. "Když chtělo město novou alej, tak tady aktivisté protestovali, přestože na to už byly vyčleněné peníze. Stromy u cesty jsou staré a už měly být pryč. Jejich zastánci by teď měli pomáhat alej čistit," řekla rázně paní Hana.

Škody na kaštanovo-lipové aleji jsou obrovské, jejich rozsah ale město zatím nedokáže přesně určit. "V části u nádraží leží stromy přes sebe a my v podstatě ani nevíme, kolik jich popadalo. V první řadě budou stromy potřebovat nějakou údržbu a prořezávku, aby se zakonzervovaly a netrpěly dál," přiblížil starosta Velenic Jaromír Slíva s tím, že na závěry ohledně budoucnosti aleje je podle něj zatím ještě brzo.

Se škodami po prudké bouřce bojovali veleničtí hasiči ve spolupráci s dalšími jednotkami celou noc. "Pokácelo to desítky stromů a na jednom z bytových domů to vzalo střechu. Snažíme se odstraňovat stromy, které ohrožují občany. Měli jsme uzavřených několik ulic, odstraňovali jsme také spadlé telekomunikační vedení a zajišťovali několik sloupů veřejného osvětlení," upřesnil škody velitel zásahu velenických hasičů Radoslav Širý. Úklid škod podle něj potrvá minimálně do konce týdne.