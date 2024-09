Pro předplatitele

Klára Alešová dnes 06:00

Do práce, do školy, za zábavou. Z Chelčic do Vodňan jezdí denně několik desítek lidí. Pro ty, kteří se do spádového města vydávají na kole, je teď cesta bezpečnější. Mezi Chelčicemi a Vodňany byla o víkendu slavnostně otevřena nová cyklostezka. Stalo se tak v rámci cykloturistickéakce Slavnosti plodů, kterou pořádaly obce Chelčicko-Lhenického mikroregionu.