"Uchazeči musí projít náročným výběrovým řízením a ne každý na to má," říká personalistka Územního odboru policie Strakonice Jaroslava Hanzlová.

Jaký je zájem o práci u Policie ČR na Strakonicku?

Zájem o službu u policie je během roku nárazový. Například loni o práci projevilo zájem okolo šedesáti osob, se třiceti z nich bylo zahájeno přijímací řízení, kterým jich prošlo pouze deset.

Výběrové řízení se skládá z psychologických a fyzických testů a zdravotní prohlídky. Sedmdesát procent uchazečů o službu u policie neprojde psychotesty. Psychologické vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby, která je náročná v řešení krizových situací. Výsledkem posudku u mladých bývá podle hodnotícího policejního psychologa často nevyzrálost, impulsivita. Policejní práce je týmová práce, práce s lidmi, především s lidmi nepřizpůsobivými, s lidmi na druhé straně zákona. Policista se může ocitnout tváří v tvář nebezpečnému ozbrojenému pachateli a musí být připraven a odhodlán podle zákona zakročit. Na druhou stranu musí umět pomoci.

Součástí fyzických testů jsou kliky, celomotorický test, běh na jeden kilometr a člunkový běh. Co dělá uchazečům největší problém?

Samozřejmě že je to celé o samotném přístupu jedinců. Ten, kdo se poctivě před termínem připravuje, problém nemá. Limity jednotlivých disciplín nejsou pro sportovně zdatné nijak náročné. Shrnu-li výsledky za předešlé roky, všem se podařilo prověrky, zvládnout. Vzpomínám na chlapce, který překonal sám sebe. Nikdy nesportoval, dokázal se za měsíc připravit, a uspěl.

Mohou se testy opakovat?

Ano, mohou. Psychologické vyšetření se opakuje nejdříve za dva roky, fyzické testy se mohou opakovat častěji. Je ale možné, že se po dvou letech už nevrátí, protože si mezi tím našli jiné zaměstnání.

Může se k policii hlásit kdokoli? Děláte rozdíly například mezi ženami a muži? Myslím třeba při fyzických testech?

K Policii ČR se hlásí muži i ženy, převážně mladí po ukončení střední školy, ale také starší, kolem 30 let. Není stanovena horní hranice věku pro přijetí. Přijít může kdokoli, kdo ukončil středoškolské vzdělání a je trestně bezúhonný. Co se týká fyzických testů, jsou pro obě pohlaví stejné. Ve službě policisté i policistky také plní stejné úkoly. Testy mohou včas odhalit, zda se na tuto práci hodí a zvládnou ji, a to jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Cesta stát se plnohodnotným policistou začíná ve střední policejní škole. Není to jako u jiných povolání, kdy uchazeč projde výběrovým řízením a hned se zařadí do pracovního procesu.

Můžete to trochu přiblížit?

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení je policista přijat do služebního poměru s měsíční mzdou ve výši 26 tisíc korun hrubého. Nastupuje na zmiňovanou střední policejní školu - základní odbornou přípravu, která mu poskytne přehled o práci policisty a hlavně manipulaci se zbraní, seznámí s modelovými situacemi, se kterými se může ve službě setkat a podobně. Konkrétně na službu na obvodních odděleních nebo dopravní policii. Základní odborná příprava trvá rok.

Může se zdát, že 26 tisíc korun je na dnešní dobu málo. Jak to hodnotíte vy?

Dvacet šest tisíc korun hrubého je v podstatě takové kapesné ke studiu. Ve škole si nic nehradí a po absolvování školy se služební příjem pohybuje od 31 tisíc korun hrubého, po třech letech až 36 tisíc korun hrubého. Další zvýšení přináší kariérní růst. Služební zákon navíc umožňuje další vzdělání na vysokých školách, které může otevřít cestu na jiná oddělení, u nás například na kriminální službu. A této možnosti využilo a využívá stále více policistů. Doplňují si vysokoškolské vzdělání, kdy jim je na studium udělováno studijní volno s nárokem na služební příjem.

Jsou nově přijatí policisté u vás na Územní odboru policie Strakonice spokojeni?

To byste se musel zeptat jich samotných. Ale podle mého názoru ano. Na obvodních odděleních, zvláště ve Strakonicích, je v současné době kolektiv mladých lidí, kteří jsou do policejní práce zapálení a odvádí ji velmi dobře. A ten, kdo se v této práci nenajde, odchází. Ale z těch mladých jsou to výjimky. Ten, kdo se k policii hlásí, vidí nejen zajímavou práci, ale také jistotu platu, možnost širokého uplatnění, karierního růstu a mnoho dalších výhod.

Jaké další výhody to jsou?

Například náborový příspěvek, kdy u nás v jižních Čechách je uznán ve výši 75 000 korun, studijní a služební volno s nárokem na služební příjem, ozdravný pobyt po odpracování 15 let, šest týdnů dovolené, příspěvek na rekreační pobyt, jednorázové odchodné po šesti letech služby, doživotní výsluha po 15 letech ve výši 20 procent průměrného služebního příjmu, která se po dalších odsloužených letech navyšuje.

Říkáte jen samé výhody, ale jsou i nevýhody?

V každém zaměstnání se něco najde. Nevýhodu může být pro někoho například nepřetržitý výkon služby. Policistkám, které si v průběhu policejní kariéry založí rodinu, směnný provoz příliš nevyhovuje, policistům naopak. Ale každý policista vám řekne něco jiného. Záleží na počtu odsloužených let, na službě, kterou právě vykonává, na kolektivu. Asi jako všude.

V Českých Budějovicích se konala akce, při níž si zájemci mohli vyzkoušet být policistou nanečisto. Nechystáte něco takového přímo ve Strakonicích?

Podobnou akci, kde bychom zájemcům o službu u policie umožnili si vyzkoušet fyzické prověrky připravujeme na 14. října 2021 od 14 hodin ve sportovním areálu Na Sídlišti STARZ ve Strakonicích. Při úspěšném splnění obdrží zájemce certifikát s platností jednoho roku, který bude moci uplatnit při přijímacím řízení. Součástí akce budou ke zhlédnutí ukázky policejní práce. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo na tel. č. 974 237 400.

Děkovný dopis:

Jménem svým i jménem studentů 3. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠŘaS Strakonice bych chtěl tímto poděkovat za velmi pěkně připravenou exkurzi na místní policejní oddělení v Plánkově ulici vedenou Mgr. Jaromírou Novákovou. Po dlouhé době, způsobené covidovými omezeními a distanční výukou, byla exkurze i přes určitá opatření velice pěkným zpestřením.

Studenti odcházeli s dobrými pocity i s myšlenkami na případné budoucí uplatnění u policie. Zároveň poděkování směřuje i k policistům od silniční policie, prvosledové hlídky a psovodům.

S přáním hezkého dne třídní učitel Ing. V. S.