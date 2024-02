Zhruba dvě stě kusů zemědělské techniky farmářů ze Strakonicka, Písecka a Prachaticka dorazilo kolem půl jedenácté na hraniční přechod Strážný. Už od Prachatic je doprovázelo několik policejních hlídek a při napojení na hlavní tah silnice od Vimperka dokonce zastavily provoz, aby farmáři mohli jet v souvislé koloně. Teď už se zemědělské kolosy vydaly na cestu zpět.

K protestům se připojují i zemědělci ze Strakonicka. | Video: Petr Škotko

Zemědělců z Prachaticka je přes šedesát. „Od Strakonic dorazí techniky ještě víc. Připojili se i Písečtí,“ uvedl zástupce prachatické agrární komory Petr Holub. Poukazují na nařízení unie v oblasti zemědělství. Protestní jízda je poklidná. Zemědělci cestu neblokují.

Sraz v Přešťovicích na letišti

Na bývalém letišti v Přešťovicích se ve čtvrtek ráno sešli zemědělci ze Strakonicka, kteří chtěli protestem vyjádřit svoji nespokojenost. Vadí jim pokles komodit, byrokracie a nerovná pravidla. Kolem půl deváté společně vyrazilo kolem padesáti zemědělských strojů přes Strakonice směrem na Strážný.

Na letišti v Přešťovicích panovala přátelská atmosféra. Ve směru ke Strážnému vyjelo k padesáti zemědělských strojů, což byl očekávaný počet. K protestu se sešlo i poměrně hodně mladých zemědělců. Výjezd techniky na hlavní komunikaci ve směru od Prahy na Strakonice byl bez problémů. Projíždějící řidiči zastavili a nechali celou kolonu seřadit se na další cestu, která vede přes Strakonice a Volyni až na Strážný.

V čele kolony jel Petr Matašovský z Katovic. Na svém traktoru vezl nápis Chceme farmařit NE omezovat produkci. „Netušil jsem, že pojedu úplně v čele, snad to zvládnu. Slogan vymyslel náš šéf. Je to jednoduché a pochopitelné heslo,“ dodal Petr Matašovský.

Soukromý zemědělec František Čížek podniká jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Ve čtvrtek 22. února byl jedním z protestujících zemědělců, kteří z bývalého přešťovického letiště míří se svým strojem na hraniční přechod do Strážného. „Je toho víc, co nám jako zemědělcům vadí. Pokles komodit, byrokracie a nerovná pravidla,“ udal stručně důvody, proč se rozhodl protestu zúčastnit. „Víte, neustálé evidence a statistiky nás ničí. Dokola počítat kolik mám balíků slámy, kolik mám hnoje. Stejně jde vždy o odhady,“ dodává.

Samostatnou kapitolou jsou jiná pravidla pro dovozy ze 3. zemí a jiná pro české hospodáře, např. v ochraně rostlin a hnojení, welfare zvířat…. „Ukrajina nyní zažívá to, co bylo u nás po revoluci. Hospodařili jsme podle svého, nikdo nám do toho nemluvil. Chápu, že se změnila doba, chápu ochranu přírody. Ale pravidla by měla platit stejná pro všechny,“ dodává.

Začíná protest zemědělců. Kde potkáte traktory na Strakonicku?

Lenka Hryzbilová ze Zemědělského svazu ČR ve Strakonicích tvrdí, že svolání protestu mělo opravdu velký ohlas. „Nálada není dobrá. I podniky kolem 2000 hektarů mají potíže s penězi,“ říká.

Otázkou zůstává, zda poklidný způsob protestu za zachování zemědělství v Česku bude mít význam. „Vycházíme z historie. Francouzi nebo Němci jsou spíše revolucionáři. My raději vyjednáváme,“ myslí si Lenka Hryzbilová.

V kontextu pár let nehrozí, že by zemědělství v Česku skončilo. K čemu však dochází, je skupování zemědělských podniků, kdy ale nikdo nezajistí, že majitel nebo majitelé budou dál pokračovat v zemědělství.