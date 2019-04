Organizátoři sdružení svolali přibližně ve 100 měst po celé republice protest Nejsme slepí! Nesouhlasí s tím, že mistryní spravedlnosti se má stát Marie Benešová. „Nechceme se ztotožnit s výroky Miloše Zemana vůči České republice. Nechceme, aby prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš ovlivňovali nezávislost české justice a nechceme, aby Marie Benešová byla ministryní spravedlnosti. Chceme být vidět a chceme být slyšet,“ řekla k lidem za organizátory protestu Monika Tůmová.

Protest ve Strakonicích začal v 17.30 hodin za dohledu Policie ČR a strážníků Městské policie Strakonice. Další půlhodina se nesla v diskusním duchu, ale s velmi kritickými výhradami především na osoby Miloše Zemana a Andreje Babiše. „Je to jako, když se dostali k moci komunisté a už jen chybí, aby začala tahle vláda zavírat lidi. Nechci, aby na mně opět někdo klečel. Přitom 51 procent lidí právě tohoto prezidenta volila,“ řekl svůj názor Jiří Milisterfer ze Strakonic. Další kritika od zúčastněných směřovala k zahraniční politice, cestě Miloše Zemana do Číny, kauze Čapí hnízdo, zdražování a podobně. „Andrej Babiš obchoduje se spravedlností a svobodou. Není tedy politik, ale obchodník a vůbec by neměl v politice být,“ zaznělo od dalšího účastníka protestu.

Kolem 18. hodiny se demonstranti vydali na krátký pochod Strakonicemi. Pokud se jejich aktivita nesetká s adekvátní reakcí, plánují další protestní akci přesně za týden.