Chata Mládí rekonstrukci potřebuje. Sloužit má i školám

Jižní Čechy – Chata Mládí na Zadově patřící Jihočeskému kraji je v neutěšeném stavu a nemá moc co nabídnout. Proto je nutné ji rekonstruovat. To je stanovisko Krajského školního hospodářství do diskuse, která se o nutnosti investovat do chaty desítky milionů korun rozhořela v krajském zastupitelstvu.

V krajském zastupitelstvu vypukl tento týden spor opoziční ODS a radních o to, jestli je dobrý nápad rekonstruovat kraji patřící rekreační chatu Mládí na šumavském Zadově. Podle vedení kraje jde o řádnou péči o majetek. ODS naopak tvrdí, že by podobné objekty měli provozovat soukromí podnikatelé. Projektová dokumentace má stát do čtyř milionů korun. Podle ředitele Krajského školního hospodářství Petra Stehlíka byla chata dva roky mimo provoz a oni ji provozují rok. „Stav je doslova retro styl. Chata nemá moc co nabídnout. Nakonec jsme zprovoznili obě budovy,“ řekl Petr Stehlík s tím, že následně začali připravovat studii na investici, která by rozlehlou chatu zatraktivnila. Obě části chaty mají zastavěnou plochu zhruba 700 m2. Uvnitř je sedmnáct pokojů a devět apartmánů i kuchyň a jídelna s kapacitou sto lidí. V kuchyni se nevaří, ale zájemci si ji mohou také pronajmout. Toalety a umývárny jsou společné na chodbě. Vytápění funguje na propan butan. „To je neskutečně nákladné,“ vysvětlil Petr Stehlík. Smlouva na vytvoření projektové dokumentace zatím není podepsána. Nákladově by se investice měla vejít do sto milionů korun včetně DPH. V úvahách je i saunový svět nebo půjčování elektrokol. Chata leží zhruba tři sta metrů od největší zadovské sjezdovky Kobyla. „Měla by tam být kavárnička i společenská místnost. Případně by to mělo sloužit pro kraj, pro učitele, pro ředitele, semináře,“ dodal ředitel Krajského školního hospodářství Petr Stehlík s tím, že po rekonstrukci se předpokládá, že chata bude opět zisková. Samotný Jihočeský kraj dal ústy svého mluvčího Radka Šímy najevo, že počítá s větším využitím chaty pro lyžařské kurzy škol, kterých zřizuje desítky. „Téměř polovina žáků se jich přitom nemůže zúčastnit, protože to jejich rodinám neumožňuje ekonomická situace. Řada lyžařských zájezdů doma i v cizině je totiž nad jejich finanční možnosti. Chceme tím především umožnit našim středním školám, aby tu mohly pořádat již zmíněné lyžařské kursy. Za velmi příznivé ceny a v moderních prostorách,“ uvedl Radek Šíma. Chystaná oprava chaty Mládí rozdělila kraj Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Přibyl, Radka Doležalová