Na Adámka samozřejmě také přispěli. "Nádherný den jsme si navíc skvěle užili. Vypadá to, že to byla poslední vyjížďka před tím, než se Bizoni uloží k zimnímu spánku," uzavřel Hájek.

Na bohulibou akci letos poprvé přijeli motorkáři z Chýnova. Jejich klub Moto Bizoni letos píše již patnáctiletou tradici. Jak dodal prezident klubu Jaroslav Hájek, srazu se s Bizony účastnili moc rádi. "Pomáhali jsme s organizací vyjížďky a doprovodem při hladkém průjezdu kolony, se kterou jsme jeli do Bechyně a zpět," přiblížil, proč si nasadili reflexní vesty.

Kolona vozidel projela z Tábora přes Slapy, Malšice a do Bechyně na náměstí T. G. Masaryka. Zpět se účastníci projížďkou vraceli ještě přes Želeč a Planou nad Lužnicí. "Na dobrou věc přispívali majitelé vozů i příchozí lidé, kteří si mohli předem zakoupit charitativní jízdy. To znamenalo, že je řidiči za poplatek svezli po dobu asi dvaceti minut," vysvětlil Jaroslav Grepl.

Charitativní sraz mustangů a US Cars v Táboře se konal v sobotu 9. října již počtvrté. | Video: David Nedvěd

V sobotu 9. října se uskutečnil v pořadí 4. ročník akce pod názvem Charitativní sraz mustangů a US Cars, celkem na 200 řidičů rychlých vozů se tradičně setkalo v areálu odpočinkové zóny Komora. Ani letos nechyběl charitativní podtext, tentokrát účastníci i návštěvníci přispívali na chlapce z Tábora, který od narození trpí postižením centrální nervové soustavy.

