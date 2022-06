Co vás k vybudování nové podoby Anny vede?

Po celou dobu existence domova evidujeme velký zájem o umístění, který nejsme schopni uspokojit. Dalším aspektem je, že chceme zvýšit komfort ubytovaných seniorů a zlepšit technické i prostorové podmínky k provozu. V současné době zde máme pouze 6 jednolůžkových pokojů. Po dokončení jich bude 16. V nové části budou mít pokoje přímý vchod na balkon či terasu.

Jak a kdy tenhle nápad vznikl?

Tento nápad vznikl zhruba před pěti lety. Podoba se samozřejmě vyvíjela a hledali jsme vhodný dotační titul. V letech 2020/21 jsme nechali zhotovit studii a požádali si na MPSV v Programu Obnova materiálně technické základny. Zde jsme získali první peníze a rozjeli tvorbu projektové dokumentace a následné kroky.

Kdy má dojít k zahájení prací?

Můj optimistický předpoklad je, že na jaře 2023.

Jak moc bude omezen provoz sv. Anny a hlavně soukromí klientů?

Pochopitelně bude načas omezen pohyb obyvatel na zahradě, bude tady větší hluk a provoz. Soukromí obyvatel ale v žádném případě narušeno nebude, to bych nedovolila. Stavba je rozdělena na dvě etapy. V první etapě se bude stavět nová budova. Až bude provozuschopná, přestěhujeme tam část klientů a začne přestavba staré části.

Bude modernější i vybavení?

Přístavbou získáme lůžkový výtah, který nám tady tolik chybí. Budeme moci využívat krásnou velkou prosklenou novou jídelnu s přímým východem na zahradu. Tento prostor bude možno dělit na menší části pro potřeby klubovny, kaple nebo školení. Také zde vznikne kuchyňský kout pro naše obyvatele. Místo výdejny stravy budeme mít moderní plně funkční kuchyni s kapacitou 100 obědů, takže bude z části využitelná i pro pečovatelskou službu. Tím také vyřešíme vleklý problém s dietními jídly pro terén. Přibude nám tělocvična pro fyzioterapii, prostorná prádelna se sušárnou a další.

Změna znamená větší počet klientů. Budete potřebovat i více pracovníků?

To je samozřejmé. Kapacita se navýší z 30 na 42 ubytovaných seniorů, takže se zhruba o třetinu navýší i počet obslužného personálu. Navíc budeme potřebovat další síly do kuchyně.

Kolik bude přestavba stát a kdo to hradí?

Celkově 36 milionů, zatím jsme získali něco přes 16 miliónů z Ministerstva práce a sociálních věcí. Budeme podávat další žádosti do vhodných programů. Samozřejmě počítáme i se spoluúčastí, která bude hrazena především z darů a sbírek.

Jak byste popsala 18 let sv. Anny?

Už je to 18 let, co jsem vítala první obyvatele v náručí s fenkou Kámoškou. Od té doby se hodně změnilo. Vyměnili se obyvatelé, obměnil se personál a domov jsme během let stále zdokonalovali a zdokonalujeme. Co se ale nezměnilo, je nadšení pro tuto práci. Bez lásky a nadšení tady nikdo nemůže pracovat. Takový člověk u nás nikdy dlouho nezůstane. Vybudovali jsme si tady skvělý kolektiv a jsem na všechny skutečně hrdá. První myšlenka, která mě k záměru postavit domov vedla, byla, aby obyvatelé žili důstojně, aby se měli důvod smát, aby s chutí zpívali a uměli se radovat z maličkostí, aby tady našli druhý domov naplněný láskou a jistotou. A to se nám podařilo.