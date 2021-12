ČEZ vybral firmy, které za 1,69 miliardy Kč dostaví horkovod z Temelína

ČTK

Horkovod z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic dostaví firmy Elte a Energie - stavební a báňská. Náklady budou 1,69 miliardy Kč. Vítěznou dvojici firem vybral ČEZ v tendru. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Temelínský mluvčí Marek Sviták ČTK potvrdil, že ČEZ tendr ukončil. Dodávky tepla z horkovodu by měly začít v roce 2023.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Stavba horkovodu u Temelína - ČEZ začal 15. března 2019 stavět 26 kilometrů dlouhý horkovod mezi jadernou elektrárnou Temelín a Českými Budějovice. . | Foto: ČTK

"Můžeme potvrdit, že jsme vybrali dodavatele, který horkovod do Českých Budějovic dokončí. Tendr je tedy ukončený. Dodavatele jsme vybrali v otevřeném výběrovém řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zahájení dodávek tepla předpokládáme v roce 2023. Naší snahou je dokončit stavbu co nejdříve a v maximálně rozumně dosažitelné kvalitě," uvedl Sviták. ČEZ se bude podle mluvčího snažit, aby firmy začaly stavět co nejdřív, datum ale neuvedl. Horkovod dlouhý 26 kilometrů měl začít dodávat teplo do Budějovic na přelomu loňského a letošního roku. Stavba bude mít ale zhruba dva roky zpoždění, od konce loňského roku práce stojí. Letos v červnu ukončil krajský soud v Brně provoz firmy Tenza, která je v úpadku. Největší zakázkou Tenzy byly práce na horkovodu, zbývá z něj dokončit 11 z celkových 26 kilometrů. Náklady na horkovod byly podle informací z jara 2019 kolem 1,5 miliardy korun. Horkovod pro Budějovice: TENZA vyhlásila úpadek, ČEZ hledá řešení ČEZ vyhlásil nový tendr na horkovod v březnu. Teplárna České Budějovice a ČEZ uzavřely dodatek ke smlouvě o dodávkách tepla. Řeší vlivy možné vyšší inflace a víc fixuje ceny. Dodatek ke smlouvě obě strany již podepsaly, potvrdil Sviták. "Po vzájemné dohodě se podařilo odstranit negativní vliv případné budoucí vyšší inflace a ještě více zafixovat ceny po dobu platnosti smlouvy. ČEZ současně dodá teplárně hnědé uhlí o kvalitních parametrech. To znamená, že i před dokončením dekarbonizace by mohla být cena tepla v Českých Budějovicích stabilní," sdělil ČTK již dříve místopředseda představenstva teplárny Kollarczyk. Potrubí horkovodu, který bude teplem zásobovat část Českých Budějovic, má být dlouhé 26 kilometrů. Tenza zatím společnosti ČEZ předala 15 kilometrů. Temelínské teplo by mělo pokrýt 30 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů. Budějovická teplárna zdraží příští rok o osm procent Firma Elte s.r.o. měla loni obrat 127 milionů Kč a skončila ve ztrátě po zdanění 8,1 milionu Kč. Loni měla vedle jiných zakázky pro českobudějovickou teplárnu i firmu ČEZ Teplárenská. Vyplývá to z výroční zprávy. Koncem loňského roku měla 42 zaměstnanců. Firma Energie - stavební a báňská se zhruba 280 zaměstnanci měla loni konsolidované tržby z výrobků a služeb 433,6 milionu a ztrátu po zdanění 77,8 milionu, jak vyplývá z účetní závěrky. Výsledky ovlivnila covidová pandemie, řada plánovaných zakázek se neuskutečnila, uvedla firma ve výroční zprávě. Mezi loňské nejvýznamnější zakázky počítá firma modernizaci úpravny vody Želivka, práce pro Správu úložišť radioaktivních odpadů nebo přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Věřitelé firmy Tenza přihlásili pohledávky zhruba za tři miliardy korun. ČEZ přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky přes miliardu korun. O peníze se ale hlásí desítky dalších věřitelů. Tenza dluží i bankám, zdravotním pojišťovnám, dodavatelům i svým klientům. Pohledávky přihlásilo přes 200 věřitelů včetně Tepláren Brno, vyplývá z insolvenčního rejstříku. Budějovická teplárna převede část majetku na novou firmu