Střelské Hoštice – Nadšení, se kterým se vrhly kuchařky ze Základní školy ve Střelských Hošticích do projektu 100 let společně, strhlo jak děti, zaměstnance školy tak i veřejnost.

Měli totiž jedinečnou příležitost všem ukázat, co v nich je a že školní jídelna nemusí být vůbec nudná. K prvnímu soutěžnímu úkolu Máme to na talíři už 100 let! tak kuchařky vymýšlely menu v duchu první republiky. Děti ochutnaly oblíbená jídla prezidenta T.G.M. „Připravovali jsme domácí paštiku z husích jater, uzenou polévku s kroupami, hovězí roštěnou na houbách a jako dezert švestkový koláč s mákem,“ pochlubily se kuchařky Petra Vilímová a Pavla Pašavová.