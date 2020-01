Podle vedoucí školky Miloslavy Švehlové by měl být zachován duch venkovské mateřinky. „Chtěli bychom environmentálně zařízenou zahradu. S hmyzím hotelem, budkami pro ptáčky, bylinkovou zahrádkou, stromy a třeba i malinami, aby si děti mohly utrhnout, když mají chuť,“ popsala myšlenku s tím, že už se na nové prostředí moc těší.

Zahradu by měly doplnit houpačky a prolézačky z akátového dřeva. Počítá se i s vodními prvky. „O dotace jsme nežádali. Ale pomoc s rekonstrukcí zahrady mateřské školy nám přislíbil Milan Žejdl, starosta městyse Čestice,“ uvedla ředitelka místní základní školy, pod kterou mateřinka patří, Martina Kalová.Úpravy by se měly rozdělit do několika let. Kdy začnou a v jakém rozsahu, bude záviset až na vypracovaných návrzích. Architekti si zahradu byli prohlédnout minulý týden.