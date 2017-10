Cesta ke Kašpírku je nově vysázená stromy

Jiřetice – Nedělní sychravé a deštivé ráno 22. října bylo v Jiřeticích ve znamení sázení stromů.

Obec Čepřovice, pod které ještě patří právě Jiřetice a Koječín se zapojila do projektu „Vraťte stromům korunu“. Čepřovičtí dobrovolníci zasázeli celkem 34 ovocných stromů - jabloní, hrušní a třešní a to nad Jiřeticemi na cestě, která vede k lesu Kašpírek.



Dospělí pomáhali dětem vyhloubit jámy a správně zasadit správně každý stromek. I kolem knímku se umístilo pletivo proti okusu od zvěře. Každý zasazený strom má svého majitele a jsou jím děti od nemluvněte až po osmnáctileté mladíky a slečny. Na každém je umístěná destička se jménem dítěte. O jeden stromek také budou pečovat děti z nově založeného mysliveckého kroužku. „Jde o projekt, který zašťiťuje obecně prospěšná společnost Sázíme stromy z.ú.,“řekla starostka Čepřovic Barbora Poláčková. Sázení stromků dobrovolníky předcházelo vyčištění a vysekání celé cesty, která byla neudržovaná a zarostlá. I tuto část práce odvedli dobrovolníci z obce.



„Podporujeme nadšení lidí z různých obcí, naše společnost řeší zajištění stromků a veškerého potřebného materiálu,“ řekla zástupkyně společnosti Michaela Foster, která všem ukázala a vysvětlila, jak stromek zasadit, aby vše bylo v pořádku. Financování této bohulibé činnosti je od dobrovolných dárců a společností.



Počasí bylo opravdu sychravé, celé dopoledne pršelo, ale i tak zem, do které se stromy sázela byla úplně vyschlá, ač drobně pršelo. „Mizí spodní voda, tady je to přesně vidět,“ dodal jeden z dospělých pomocníků.

Obec Čepřovice byla letos oceněna v rámci soutěže Jihočeská Vesnice roku právě za práci s mládeží.



Starostka pro brigádníky objednala čaj, pro dospěláky grog a v autě na sedačce trůnila veliká místa s koláčky, na které ti nejmenší děti tajně chodily. Ale nemusely tajně, byly pro všechny.