Rekonstrukce křižovatky, která stojí na hlavním tahu z Písku na Plzeň a kudy denně projede přibližně osm tisíc aut, vyjde na cca 25 milionů korun. Úprava má být hotova do konce letošního roku, nejdéle na jaře roku 2020.

I když stát se může ještě cokoli, z kontrolního dne vyplynulo, že stavba křižovatky je v současné době o čtrnáct dní v předstihu.

Kéž by šla výstavba kruháče na svět stejně tak úředníkům, jako stavařům. Vždyť vedení Blatné řešilo bezpečnost na tomto místě už za minulého vedení! Takže minimálně před pěti lety.

Na co v takových chvílích, a nejen v Blatné, čeká úřední šiml? Až na místě auto srazí nějakého člověka nebo se stane smrtelná nehoda a nebezpečnost bude oficiálně prokázána? Dost vysoká daň. Chtělo by to méně papírování a více selského rozumu. A nebo si taková riziková místa projet na vlastní nebezpečí.