Jak zhodnotila tzv. Happening pod kaštany členka petičního výboru Irena Šefčíková, vše dopadlo nad míru představ iniciativy, která již získala 1200 podpisů na petici pro záchranu velenické dominanty.

DŮLEŽITÉ SETKÁNÍ

„Setkání občanů nad tímto citlivým tématem s vedením města bylo pro Velenické důležité, jak z hlediska projevu jejich názoru k jimi oblíbenému městskému krajinnému prvku, tak z důvodu možnosti vyslechnout si i vyjádření starosty Jaromíra Slívy,“ zmínila.

Přítomní občané se dle jejích slov postavili na obě strany, byli jak obhájci plošného vykácení stávajících stromořadí a nové výsadby, tak zastánci zachování aleje. „Tato názorová diverzita a diskuse jsou správným přístupem,“ podotkla Irena Šefčíková.

PROJEKT POZASTAVEN

Starosta Jaromír Slíva sdělil, že v důsledku petiční aktivity, byl projekt maximální obnovy pozastaven a zastupitelstvo počká na celkový výsledek petice. „Místní referendum a kompromisní řešení, budeme řešit určitě ještě na zastupitelstvu v září,“ slíbil starosta.

Podle dendrologa Zdeňka Tesaře, který zpracovával oponentskou studii 120 stromů, lze stromořadí životnost prodloužit. „Je tam spoustu neznámých, existují ale i různé technologie, které jsou schopné zlepšit půdní podmínky,“ přiblížil s tím, že lze půdu kypřit přístroji až do hloubky sedmdesáti centimetrů, zavádět hydrogel, růstové stimulátory či minerály.

„Obecně jírovce trpí klíněnkou, ale ta už je na ústupu. V tomto konkrétním místě v Českých Velenicích mají celkově sníženou vitalitu zapříčiněnou horšími životními podmínkami. Po sondáži do země bylo zjištěno, že se nachází na jílové půdě (20 %) a zhutnělé navážce, čímž jsou omezeny v růstu. To znamená, že v podstatě živoří, a přestože jsou stoleté, nedosahují proporcí, které by měly v optimálních podmínkách. Na druhou stranu jsou díky tomu odolnější vůči chorobám. Vysazeny byly jen v pětimetrových rozestupech, ze začátku navíc byly udržovány řezem na hlavu, tato údržba však na nich nebyla provedena již více než 50 let.“ Dendrolog Zdeněk Tesař.

Zástupci petičního výboru se s vedením města dohodli na dalších rozhovorech. „Zastánci zachování aleje požádali o maximální péči a co nejšetrnější přístup k současné aleji především v její dolní části, která dle slov přítomných dendrologů Zdeňka Tesaře a Petra Kunce má stále velmi vysokou hodnotu, jak přírodní, sociální tak i majetkovou,“ uzavřela Irena Šefčíková.

Posuzovaná část aleje v úseku od městského úřadu k bývalému hotelu: Konsul Krátkodobou perspektivu tedy do 10 let má 23 stromů (jedná se o první řadu stromů u silnice, kde byl porušen kořenový systém stavebními pracemi, překopány kořeny silnější deseti centimetrů), střednědobou od 10 do 30 let má 30 stromů v aleji a dlouhodobou více jak 30 let 67 stromů.